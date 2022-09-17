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Что способствует сплочению народа и какие главные приоритеты у белорусов? Результаты соцопроса

17 сентября 2022 08:53
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Новости Беларуси. Семья и преемственность поколений – главные жизненные приоритеты белорусов. Именно так ответили почти 93 % респондентов, принявших участие в исследовании общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что способствует сплочению народа и какие главные приоритеты у белорусов? Результаты соцопроса-1

В преддверии Дня народного единства его провел Институт социологии Национальной академии наук. На важность государственного суверенитета указывают почти 84 % белорусов. Практически в равной степени ими отмечено значение религиозных святынь и государственных символов. Белорусы также выделили основные факторы, в наибольшей степени способствующие сплочению народа – это желание жить в стабильности и достатке.

# Социологический опрос # общество # Фотофакт

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