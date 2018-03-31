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В Беларуси милиция усилила меры безопасности в пасхальные выходные

31 марта 2018 16:19
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Новости Беларуси. Милиция усилила меры безопасности в местах проведения религиозных обрядов в пасхальные выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси милиция усилила меры безопасности в пасхальные выходные-1

У церквей и костёлов в эти дни многолюдно. Чтобы ничего не омрачило встречи светлого праздника, места богослужений и прилегающие к ним территории – под особым контролем стражей правопорядка.

В Беларуси милиция усилила меры безопасности в пасхальные выходные-4

Дополнительные меры в связи с возможным увеличением пассажиропотока приняты и на транспорте. Дороги будут патрулировать в усиленном режиме. 

# общество # Фотофакт # Пасха

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