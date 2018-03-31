В Беларуси милиция усилила меры безопасности в пасхальные выходные

Новости Беларуси. Милиция усилила меры безопасности в местах проведения религиозных обрядов в пасхальные выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У церквей и костёлов в эти дни многолюдно. Чтобы ничего не омрачило встречи светлого праздника, места богослужений и прилегающие к ним территории – под особым контролем стражей правопорядка.