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В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ

31 марта 2018 17:21
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Новости Беларуси. Изучить свою малую родину, играя в интерактивную компьютерную игру, предложили школьникам со всех уголков Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружившись смартфонами, школьники каникулы напролет узнают о своих деревнях, поселках и городах такие подробности, о которых не прочтешь ни в одной книге и не спросишь ни у одной виртуальной поисковой системы. Универсальный квест «Энкаунтер» – это фактически адаптированная для школьников популярная сетевая игра «Схватка». 

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -1

Мини-фильм о своем родном крае снят на смартфон и смонтирован на быструю руку. Оцениваются не столько технические моменты, сколько информативность и скорость выполнения. Новые задания все 40 команд получают на электронную почту одновременно каждый день – ровно в полдень.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -4

Новое задание – отгадать зашифрованные профессии, разыскать их в своем населенном пункте и сделать командное селфи. Директор школы – просто. Библиотекарь – сложнее, но можно.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -7

Односельчане не отказывают, и все рядом. В этом случае у команд сельских школ явное преимущество.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -10

Александр Добриян, СТВ:
Сделать селфи с директором школы, водителем грузовика, вахтером или поваром. Задания кажутся элементарными. Но что делать, если в твоем поселке всего одно кафе и местный повар уже неделю на больничном. Простое задание сразу превращается в невыполнимую миссию.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -13

И все же повар был найден. Один из четырех на весь поселок Коммунар.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -16

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -18

Станислав Привалов, учащийся Коммунаровской средней школы:
Мы долго искали повара. У нас не так много мест, где есть повар. Решили зайти в больницу.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -20

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -22

За эту неделю детям пришлось пересчитать в родном поселке не только поваров. Все знаковые места, все раньше казавшиеся неважными цифры и факты о своей малой родине найдены, обследованы и теперь надолго остануться в памяти.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -25

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -27

Ангелина Дробышевская, учащийся Коммунаровской средней школы:
Мне очень нравится эта игра. Увлекательная и познавательная. Мы бегали в разные места, просили людей.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -29

Чтобы занять на все каникулы 150 школьников в самых разных уголках Гомельской области, понадобился всего один человек и, конечно, современные технологии. Автор идеи и по совместительству начальник игрового штаба – Олег Макушкин.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -32

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -34

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -36

Олег Макушкин, заместитель директора Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи:
Через интересные задания ребята не только узнают малую родину сами, но позволяют узнать ее другим своим сверстникам из других регионов. Задания этой игры – весенней схватки – могли делать ребята по всей Беларуси.

В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ -38

Только весенним туром игра не ограничится, уже готовы задания для летней схватки. Познание малой родины продолжается.

# общество # Фотофакт # Год малой родины # Станислав Привалов # Ангелина Дробышевская # Олег Макушкин

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