В Гомельской области дети изучают малую родину, играя в квест. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Изучить свою малую родину, играя в интерактивную компьютерную игру, предложили школьникам со всех уголков Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооружившись смартфонами, школьники каникулы напролет узнают о своих деревнях, поселках и городах такие подробности, о которых не прочтешь ни в одной книге и не спросишь ни у одной виртуальной поисковой системы. Универсальный квест «Энкаунтер» – это фактически адаптированная для школьников популярная сетевая игра «Схватка».

Мини-фильм о своем родном крае снят на смартфон и смонтирован на быструю руку. Оцениваются не столько технические моменты, сколько информативность и скорость выполнения. Новые задания все 40 команд получают на электронную почту одновременно каждый день – ровно в полдень.

Новое задание – отгадать зашифрованные профессии, разыскать их в своем населенном пункте и сделать командное селфи. Директор школы – просто. Библиотекарь – сложнее, но можно.

Односельчане не отказывают, и все рядом. В этом случае у команд сельских школ явное преимущество.

Александр Добриян, СТВ:

Сделать селфи с директором школы, водителем грузовика, вахтером или поваром. Задания кажутся элементарными. Но что делать, если в твоем поселке всего одно кафе и местный повар уже неделю на больничном. Простое задание сразу превращается в невыполнимую миссию.

И все же повар был найден. Один из четырех на весь поселок Коммунар.

Станислав Привалов, учащийся Коммунаровской средней школы:

Мы долго искали повара. У нас не так много мест, где есть повар. Решили зайти в больницу.

За эту неделю детям пришлось пересчитать в родном поселке не только поваров. Все знаковые места, все раньше казавшиеся неважными цифры и факты о своей малой родине найдены, обследованы и теперь надолго остануться в памяти.

Ангелина Дробышевская, учащийся Коммунаровской средней школы:

Мне очень нравится эта игра. Увлекательная и познавательная. Мы бегали в разные места, просили людей.

Чтобы занять на все каникулы 150 школьников в самых разных уголках Гомельской области, понадобился всего один человек и, конечно, современные технологии. Автор идеи и по совместительству начальник игрового штаба – Олег Макушкин.

Олег Макушкин, заместитель директора Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи:

Через интересные задания ребята не только узнают малую родину сами, но позволяют узнать ее другим своим сверстникам из других регионов. Задания этой игры – весенней схватки – могли делать ребята по всей Беларуси.