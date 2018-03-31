История одного памятника. В Лидском районе бизнесмен реставрирует старинную водяную мельницу

Новости Беларуси. Водяная мельница XIX века вновь заработает в деревне Дворище Лидского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмен купил памятник промышленной архитектуры на аукционе и решил создать новую точку притяжения для туристов. Ориентир взят на эпоху средневековья и рыцарства. Весь антураж щедро приправлен белорусским фольклором. Мельница, которая когда-то принадлежала Радзивиллам, уже принимает первых туристов.

С народной песней и первыми гостями старинная водяная мельница распахивает двери весне и новой жизни. А ведь, когда 3 года назад Геннадий Конон решил купить здание на аукционе, шутит, внутри проще было взорвать гранату.

Геннадий Конон, предприниматель:

Оно было в том состоянии, когда от него остались только четыре стены и наружный фронтон. И всё! Восстанавливать пришлось практически с нуля. Мысль снести здание оставили. Надо сохранить историю, вот она – прямо на валунах в стене.

Геннадий Конон:

Использовалась традиционная тысячелетняя технология. Маленькая деревянная палочка, насыпался песочек и со скоростью один миллиметр в сутки сверлился камень. Примерно также сверлили камень в каменоломнях для египетских пирамид.

Перезагрузка мельницы уже на 70 %. Все материалы под старину, на дымоходе – уцелевший оригинальный флюгер. Но главная фишка внутри – стеклянный квадрат на полу. Сквозь него можно увидеть, как крутится водяное колесо.

Галина Буро, СТВ:

Кстати, эта мельница – единственная в Беларуси, где на колесо вода не льётся сверху, его вращает течение реки. Она протекает под зданием. А там и установлен сам механизм.

Тем временем, туристы знакомятся с талисманами загадочной мельницы – злыднями из белорусской мифологии. Второй этаж – эпоха средневековья с рыцарскими доспехами и оружием.

Змитер Корнилов, реконструктор доспехов:

Вот это вот обычное копьё. Оно, как правило, в бою было одноразовым. Один раз кинул. Попал – тебе повезло, не попал – тогда в тебя попадут. Испытать себя в меткости мог каждый – правда, не копьями, а крашеными яйцами. Традиционные пасхальные забавы для гостей.

Для руководителя немецкой турфирмы Маттиаса Марци такие игры – чистой воды экзотика. В Беларусь, как говорится, на разведку. Хочет организовать в нашу страну туры из Германии.

Маттиас Марци, турист (Германия):

Восстановление старых зданий – это очень интересно. Владелец ответственно подошёл к этому вопросу. А ещё мне понравилось фольклорное представление – это хорошая возможность познакомиться с белорусскими традициями, о которых я, как житель Германии, даже не знал.

Геннадий Конон:

Внуки будут говорить: «Вот дед дурань был, восстановил это всё». Это ж тоже, нужно после себя что-то оставлять. Вот наша фирма оставляет вот это.