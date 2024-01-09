Волшебство в каждой детали. Что можно увидеть на выставке световых фигур в Центральном ботаническом саду?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вот какие они белорусские джунгли. Говорят: «Кто на закате в эти сказочные места придет, тот при свете луны настоящий облик животных увидит». Волшебство в каждой детали – ботанический сад прекрасен и летом, и зимой. В эти дни по тропинкам городского парка гуляют сказочные существа. Встречают гостей первыми волшебные пауки и розовые фламинго. Световые инсталляции – отдельный вид искусства.

Андрей Хачковский, администратор сада фонарей ботанического сада НАН Беларуси:

Наша выставка называется «Макро Микро Мир». Концепция заключается в том, что мы, люди, уменьшаемся в размерах, а все окружающее нас, наоборот, увеличивается. Мы попадаем в мир растений, насекомых. У нас работает 15 различных зон, всего около 100 фонарей, которые сопровождаются аудиодорожкой для того, чтобы более полно ощутить всю красоту нашей экспозиции.

Андрей Хачковский:

В субботу и воскресенье у нас на территории нашей выставки будет также проходить фаер-шоу для наших посетителей. Напротив каждой экспозиции у нас стоит табличка с названием и QR-кодом. Отсканировав его можно ознакомится с историей вообще того или иного фонаря максимально подробно. Вообще, это работы наших калининградских мастеров. Работа сложная, очень точная, требует большого внимания, сосредоточения.