Волшебный процесс создания амбротипа: как наши предки делали фотопортреты?

Благодаря современными фотоаппаратам, появилась возможность фиксировать каждый момент нашей жизни. И этот процесс стал для нас уже почти обыденным. А ведь ещё лет сто назад был чем-то вроде магии. Тогда люди не просто фотографировали – они сохраняли на стекле свой образ в серебре. Называются такие снимки амбротипами или бессмертными отпечатками. Глядя на такую фотографию, складывается впечатление, что пред тобой живой человек, замерший на мгновение. Мы решили окунуться в этот волшебный процесс и узнать, как он получался у наших предков.

За помощью мы обратились к фотографу Дмитрию Азу. Он уже несколько лет работает в старинной технике амбротипии.

Дмитрий Аз, фотограф:

Мне повезло познакомиться с питерскими фотографами, являются моими учителями, меня вдохновили, научили, благословили на этот путь, мне понравилась, сейчас современный цифровой фотоаппарат меня не вдохновляет так, как работа по этой технологии.

Процесс подготовки к съёмке и создания абротипа занимает несколько часов. Возиться приходится долго, однако, для Дмитрия это только в радость. Итак, начнём творить чудеса. Вначале мы обрабатываем стекло. Полируем его края и обезжириваем. Ух, даже не верится, что на нём через несколько минут появится изображение.

Дмитрий Аз, фотограф:

Следующий этап: на подготовленное стекло будем наливать сам подготовительный слой, светочувствительный слой. Раствор целлюлозы. потом вступает во взаимодействие с серебром, создаёт светочувствительный слой, быстро разливать надо быстро застывае.

После пластину надо сделать чувствительной. Для этого помещаем её в серебряную ванну.

За это время нам необходимо подготовится к съёмке. Занимаю своё место напротив фотоаппарата. В неподвижном состоянии надо будет находиться около пяти секунд. Для подстраховки, голову удерживает специальный держатель. Мы готовы! Пора доставать пластину!

Мы достаём пластину с серебряной ванны. Она у нас поменяла прозрачность на непрозрачность, стала матовой, вставляем в современную кассету - мы готовы фотографировать…

Как только открывается объектив, я замираю. Раз, два, три, четыре, пять. Готово, я выдыхаю, моя миссия выполнена. А вот Дмитрий приступает к самому волшебному процессу.

Ещё несколько важных штрихов. Изображение на стекле надо зафиксировать, для этого помещаем амбротип в специальный раствор. А чтобы продлить ему жизнь, покрываем лаком. Готово. Вот такой амбротип у нас получился. Сам Дмитрий признаётся, что магия ещё и в том, что снимок показывает истинную сущность человека. Амбротип он ещё называют «взглядом души». Поэтому чаще всего в этой технике снимают портреты.

Дмитрий Аз, фотограф:

Для уличных съёмок цифровая и аналоговая съёмка преимущества своей компактностью, сложность этого процесса заключается, называется мокро коллодионный, само изображение должно быть получено пока пластина мокрая, зависит от температуры 4-5 минут, на улице сложно контролировать этот процесс, высыхает, перестаёт быть чувствительным.