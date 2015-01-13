Жители Барани не стыдятся для новогодних праздников вырубать ели в городском парке

Новости Беларуси. В Витебской области устраняют последствия напасти. Там подсчитывают ели после новогодних гуляний.

За 5 лет существования одного из парков региона, в закладке которого участвовали одни, другие в это же время вырубили уже под полсотни деревьев.

И это не единственный зеленый массив, редеющий из года в год.

Была сосна. И нет сосны. Этой новогодней метаморфозой уже который год не перестают возмущаться горожане. Еще несколько недель назад в этом парке молодых хвойных деревьев было больше. А ведь когда-то сквер в центре Барани специально заселяли елями и соснами, чтобы они круглый год дарили бесценные фитонциды людям.

Виктор Михасев, житель города Барань:

Жители города, депутаты городского Совета, руководство города – мы все вместе решили посадить здесь этот парк. Два года садили подряд. Ухаживали, поливали его, чтобы эти сосны выжили.

Сегодня, прогуливаясь по этому парку, Виктор Владимирович едва сдерживает эмоции. Начало каждого года преподносит скорее не сюрпризы, а подкладывает, что называется, настоящую новогоднюю свинью.

Виктор Михасев, житель города Барань:

Каждый год новогодние праздники эти саженцы, часть сосенок, вырубают на установку в своей квартире. Тем более сами жители его садили. И, конечно, очень жаль, что уничтожают.

Из полутора сотен деревьев, посаженных пять лет назад в парке возле церкви, сегодня осталось лишь половина. Часть (небольшая) просто не прижилась. Остальные же (полсотни точно) аккурат к новогодним праздникам по ночам вырубают местные жители.

Не обошлось без потерь и в этот раз.

Наталья Хмелева, председатель Бараньского городского исполнительного комитета:

В милицию сообщений о том, что в этом году, перед Новым годом, в парке вырубают сосны – никто не сообщил. Поэтому я вынуждена была сделать сообщение в милицию, чтобы все-таки найти человека, который это сделал.

Посмотреть в глаза тем, кто за счет других создает праздник лишь в собственном доме, хотели бы и остальные местные жители, кто приходит сюда гулять с детьми и внуками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители:

Мы считаем, что это люди невежественные. Они не понимают, что это богатство такое, красота.

Вырезали для Нового года, видимо. Молодежи для удовольствия или похулиганить нужно было. Но дело в том, что затрачены труды, затрачено время. Сделаешь же хорошее дело и потом это все смотришь: поломано, обломано.

А между тем, новый парк у церкви – это, по сути, молодая поросль старого, расположенного через дорогу. Ему, говорят местные жители, от двух до трех веков. Сейчас это уже памятник природы. Поговаривают, что 200 лет тому назад в тени мощных бараньских сосен отдыхали войска Наполеона.

Эту сосну местные жители называют «четырьмя сестрами»: у нее общее основание и четыре ствола. Предположительно, этому уникальному дереву больше 200 лет. И доживут ли до такого возраста деревца, посаженные в парке рядом, зависит только от сознательности жителей Барани.