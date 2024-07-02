Воложинскую поликлинику реконструируют. Рассказываем о новшествах, которые появятся

Масштабное благоустройство, обновление дорог и фасадов, открытие значимых социальных объектов. Воложин в 2024 году принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2024». Подготовка к празднику уже в самом разгаре. Работы ведутся буквально на каждом квадратном метре, причем не только райцентра, но и соседних населенных пунктов. О том, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей Воложинщины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Особый статусный вид в Воложине придадут центральной площади, где и пройдут основные фестивальные мероприятия. Было принято решение сделать из нее пешеходную зону. Местные жители идею поддержали. Сейчас здесь усиленно работают дорожные службы. Вместе с тем идет благоустройство центральных объектов. Так, уже обновили здания культуры и библиотеки, продолжается текущий ремонт кинотеатра и универмага.

Как Воложин готовится к «Дожинкам»? Узнали, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей города, – подробности здесь.

Значительные изменения коснулись и сферы здравоохранения. Так, ежедневно ведется работа в здании городской поликлиники. Все делается комплексно. В рамках модернизации здесь уже провели демонтажные и штукатурные работы, приступают к отделке и ремонту входной группы.