Воложинскую поликлинику реконструируют. Рассказываем о новшествах, которые появятся
Масштабное благоустройство, обновление дорог и фасадов, открытие значимых социальных объектов. Воложин в 2024 году принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2024». Подготовка к празднику уже в самом разгаре. Работы ведутся буквально на каждом квадратном метре, причем не только райцентра, но и соседних населенных пунктов. О том, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей Воложинщины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Особый статусный вид в Воложине придадут центральной площади, где и пройдут основные фестивальные мероприятия. Было принято решение сделать из нее пешеходную зону. Местные жители идею поддержали. Сейчас здесь усиленно работают дорожные службы. Вместе с тем идет благоустройство центральных объектов. Так, уже обновили здания культуры и библиотеки, продолжается текущий ремонт кинотеатра и универмага.
Как Воложин готовится к «Дожинкам»? Узнали, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей города, – подробности здесь.
Значительные изменения коснулись и сферы здравоохранения. Так, ежедневно ведется работа в здании городской поликлиники. Все делается комплексно. В рамках модернизации здесь уже провели демонтажные и штукатурные работы, приступают к отделке и ремонту входной группы.
Павел Гончар, и.о. главного врача Воложинской центральной районной больницы:
Модернизируются участки, где был кабинет врача-фтизиатра, модернизируется помещение, кабинет инфекционных заболеваний. Модернизируется с учетом возможных появлений эпидситуаций с вероятностью двух разнородных инфекций, чтобы была возможность разделить потоки пациентов. Организованы различные входы, шлюзы, необходимое количество подсобных помещений. Также будут внедрены все необходимые элементы безбарьерной среды, речевые информаторы, тактильная плитка, мнемосхемы. И все необходимые элементы «Заботливой поликлиники» – информационное табло для пациентов, колл-центр, столы справок, удобные стенды для самозаписи.
Еще один подарок жителям города – открытие КТ и рентген-кабинетов. Соответствующий корпус уже на стадии возведения. Параллельно идет реконструкция первого этажа здания терапевтического корпуса, где расположено приемное отделение.
Подробности в видео.