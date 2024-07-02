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Как Воложин готовится к «Дожинкам»? Узнали, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей города

02 июля 2024 12:38
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Масштабное благоустройство, обновление дорог и фасадов, открытие значимых социальных объектов. Воложин в 2024 году принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2024». Подготовка к празднику уже в самом разгаре. Работы ведутся буквально на каждом квадратном метре, причем не только райцентра, но и соседних населенных пунктов. О том, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей Воложинщины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Как Воложин готовится к «Дожинкам»? Узнали, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей города-1

Еще с давних времен «Дожинки» означали конец жатвы, горячей уборочной поры и тяжелой работы аграриев, поэтому празднование старинного обычая всегда проходило с особым размахом. Несмотря на то, что уборочная кампания в Минской области только начинается, подготовка к самому главному празднику хлеборобов уже в самом разгаре.

Древняя традиция проводить «Дожинки» оказалась такой сильной, что ни годы, ни войны не смогли ее уничтожить. В 1996 году в Беларуси праздник обрел официальное название – Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села, или «Дожинки», которые сегодня проводятся в самых разных уголках страны. Предыдущий фестиваль-ярмарку хлеборобов принимал Солигорск. Тогда по традиции дожиночный сноп передали от шахтерской столицы Воложину.

Как Воложин готовится к «Дожинкам»? Узнали, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей города-4



Как правило, подготовка к Дожинкам начинается задолго до торжества. Чтобы принять главный праздник хлеборобов на высоком уровне, особое внимание отводится благоустройству города. Он должен стать максимально комфортным для жителей и гостей. Поэтому обновление комплексно затронуло все сферы: культуру, здравоохранение, спорт. Ну а сейчас обо всем по порядку.

Как Воложин готовится к «Дожинкам»? Узнали, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей города-6



На въезде в Воложин (у местного автовокзала) нас встречает необычный арт-объект. Большое красивое дерево, на котором разместился герб каждого района Минской области, символизирует рост и расцвет всех регионов. И несмотря на то, что красочная инсталляция уже радует глаз жителей и гостей райцентра, работы на объекте продолжаются. Строители заняты благоустройством смотровой площадки – после укладки плитки здесь установят скамейки, ограждение, малые архитектурные формы. Кстати, это не единственная композиция, которая будет радовать гостей города. Параллельно кипит работа и на соседних объектах.

Воложинскую поликлинику реконструируют. Рассказываем о новшествах, которые появятся, – подробности здесь.

Как Воложин готовится к «Дожинкам»? Узнали, какие сюрпризы подготовили для жителей и гостей города-9



Андрей Лиштван, заместитель директора по строительству Воложинского жилкоммунхоза:
Установка архитектурных форм – глобус, фундаментные работы завершены, сам монтаж может быть через неделю. Уже установлена композиция «Зубр», в этом году окультурили сами подходы, дорожки. На подъеме к центральной площади с двух сторон идет установка бордюрного камня.

Кроме того, в городе полностью заменили контейнерные площадки на новые – из природных материалов. Начали установку и современных остановочных павильонов. Их уже можно увидеть на улицах Щербины и Чапаева. К новым остановкам и новые километры дорог. К празднику хлеборобов в Воложине планируют отремонтировать порядка полсотни улиц. На многих работы уже завершены.

Подробности в видео.

# Дожинки # общество # Алеся Иванова

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