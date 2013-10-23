Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения – лучший в Минской области

Новости Беларуси. Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения лучший в области. В Минской области подвели итоги традиционного смотра-конкурса социальных учреждений. Жюри оценивало не только качество помощи населению, но и благоустройство окружающей территории.

Высокое звание местные социальные работники получают второй год подряд. Сегодня здесь работает несколько сотен специалистов . На учете – 12 тысяч граждан.

Среди районных призеров – Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями физического развития и Раковский психоневрологический дом-интернат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Элеонора Минкевич, заместитель директор ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Слаженная работа всего коллектива, всех отделений принесли, в общем, свой результат. Работа была плодотворной, работа, скажем так, длилась в течение нескольких лет, с момента открытия центра. Каждый год мы стараемся привнести какие-то новшества. И, конечно, есть планы на будущее, чтобы не сдавать свои позиции, чтобы в дальнейшем занимать призовые места.