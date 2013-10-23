В Беларуси проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность!»

Новости Беларуси. Акция «Молодежь за безопасность!» проходит в эти дни в Беларуси. Она посвящена образованию в нашей стране молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Сейчас идет второй этап мероприятия. Всего их три. В рамках первого работники МЧС и молодые активисты посещали общеобразовательные учреждения, социальные приюты и дома-интернаты. Своих сверстников ребята ближе знакомили с работой юных спасателей. Нынешний этап предусматривает оказание шефской помощи многодетным семьям, одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам.

В финале, который пройдет 26 октября, для всех желающих будут подготовлены различные конкурсы и викторины, а также большой праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Головко, старший инспектор Центра пропаганды и обучения при Минском областном управлении МЧС Республики Беларусь:

В рамках этой акции дети могут ознакомиться с пожарной техникой, оборудованием, которое имеется на данной технике, могут себя даже где-то почувствовать в роли спасателя. И ко всему этому, проводятся беседы, лекции, открытые уроки. У МЧС также есть своя организация молодежная, которая называется Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных. В текущем году ей уже исполнилось 12 лет. И, естественно, на подобные акции мы привлекаем наших юных спасателей-пожарных.

Минская область присоединилась к масштабной республиканской акции, приуроченной ко Дню образования общественной молодежной организации пожарных-спасателей. Авторитет объединения высок. Ребята участвуют в ряде акций и пропагандируют профессию спасателя. В Пуховичском районе почти 2,5 тысячи участников молодежной организации.

Совместно с сотрудниками МЧС ребята посетили общеобразовательные учреждения района, познакомили своих сверстников с организацией, рассказали о деятельности юных спасателей и презентовали спортивно- развлекательную программу. Каждый первоклассник получил красочную брошюру с инструкцией, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. В финале юные спасатели окажут шефскую помощь многодетным семьям, ветеранам и инвалидам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Пранович, начальник Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Многие школьники выбирают путь для себя спасателя-пожарного и поступают в Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь либо Гомельский инженерный институт. Есть такие примеры уже с нашего района – молодые выпускники, молодые лейтенанты. В этом году пришли 4 человека наших же воспитанников, которые тоже начинали с клуба юных спасателей-пожарных.

Евгений Якубовский, ученик средней школы №2 г. Марьина Горка:

Вторая школа города Марьина Горка активно сотрудничает с Пуховичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям. На базе нашей школы есть команда КВН, которая активно принимает участие в районных, областных и является призером этих конкурсов КВН. Наш стенд школьный БМООСП был признан лучшим в районе.