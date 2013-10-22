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В Минске появятся три станции по обезжелезиванию воды

22 октября 2013 21:02
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Новости Беларуси. Вывести на чистую воду. Три станции по обезжелезиванию артезианской воды появятся в столице. Первыми оценить вкусовые качества очищенной от примесей жидкости смогут жители Советского, Первомайского, Центрального, Партизанского, Заводского и большей части Октябрьского района, которые потребляют воду из подземных источников.

Пока в Минске работают две станции по очистке живительной влаги. К слову, ежедневно столица расходует более 500 тысяч кубометров воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Водоснабжение

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