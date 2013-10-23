В Минске проходит акция «Забота»: волонтеры помогают ветеранам и инвалидам запастись продуктами на зиму

Новости Беларуси. С вниманием к старшим. В столице стартовала акция «Забота». Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким инвалидам бесплатно доставляют продукты с городских ярмарок. Волонтеры помогают пенсионерам запастись картофелем на зиму, овощами и фруктами.

Акция продлится до конца сезона осенних ярмарок. К зиме уже готовы порядка 800 ветеранов и инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Ярмарки проходят по субботам и воскресеньям, как правило, во всех территориальных администрациях районов города Минска. На этих ярмарках создан такой социальный пункт, где дежурят социальные работники и волонтеры из числа представителей БРСМ и школьников города Минска. Это своего рода такая поддержка и в тоже время связь поколений.