Волонтёры пожилым людям убирают снег. Куда можно обратиться за помощью?

Последствия непогоды наиболее остро ощутили на себе пожилые люди и инвалиды. Чтобы добровольцы протянули нуждающимся свою руку помощи, необходимо оставить заявку на горячей линии.

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

В связи с погодными условиями, что выпал снег, в рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» Минская городская организация БРСМ открыла горячую линию для того, чтобы одиноко проживающие люди могли к нам обращаться, а мы помогали им в очистке придомовой территории.

Неравнодушная молодежь ежедневно спешит на подмогу, расчищает заснеженную придомовую территорию для тех, кто не в силах самостоятельно справиться с проблемой. Сегодня члены Белорусского республиканского союза молодежи помогают проложить путь одинокой минчанке из Советского района, которая оказалась в снежной ловушке и не в состоянии самостоятельно из нее выбраться.