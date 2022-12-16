Волонтёры пожилым людям убирают снег. Куда можно обратиться за помощью?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Обильные снегопады накрыли всю страну. Вооружившись лопатами, волонтеры взялись за дело.
Последствия непогоды наиболее остро ощутили на себе пожилые люди и инвалиды. Чтобы добровольцы протянули нуждающимся свою руку помощи, необходимо оставить заявку на горячей линии.
Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:
В связи с погодными условиями, что выпал снег, в рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» Минская городская организация БРСМ открыла горячую линию для того, чтобы одиноко проживающие люди могли к нам обращаться, а мы помогали им в очистке придомовой территории.
Неравнодушная молодежь ежедневно спешит на подмогу, расчищает заснеженную придомовую территорию для тех, кто не в силах самостоятельно справиться с проблемой. Сегодня члены Белорусского республиканского союза молодежи помогают проложить путь одинокой минчанке из Советского района, которая оказалась в снежной ловушке и не в состоянии самостоятельно из нее выбраться.
Роман Бондарук:
Мы большинство работаем с Территориальным центром социальной защиты, чтобы нам могли сказать данные про человека, контактный телефон. На сегодняшний день на горячую линию поступило более 50 звонков, конечно, мы откликнулись, помогли расчистить снег.
Акция помощи будет продолжаться до улучшения погодных условий.
Игорь Цумарев, первый секретарь комитета БРСМ Советского района г. Минска:
Ребята активно участвуют в данных акциях, мы ежедневно убираем территорию. Поступают звонки, на которые мы реагируем. Пожилые люди очень благодарят нас за это. В день мы примерно посещаем два-три дома. Могут принимать все участие, но большинство это для юношей, так как это уборка снега, льда, очень тяжелый труд.
Творите добро, и оно к вам непременно вернется.
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