Молочные тоже надо лечить. Как сохранить здоровье детских зубов?

Кариес является широко распространенным заболеванием, согласно данным ВОЗ, ему подвержены 90 % населения, и дети не исключение. Сегодня это заболевание все чаще можно встретить у ребенка возрастом до 5 лет. Поговорим о том, каким бывает кариес у детей, как его лечат и что можно сделать, чтобы его предотвратить.

Ирина Альхимович, детский врач-стоматолог:

Самой главной причиной, это, можно сказать, два кита, на которых базируется особенно развитие раннего детского кариеса. Это нарушение режима питания и питья, отсутствие адекватной гигиены. Когда приходят родители и говорят, что ребенку 4 года и он чистит зубы сам, то это просто кошмар и ужас, потому что нет той моторики, которая позволит ребенку качественно вычистить зубы. Дарья Смолич, нутрициолог:

С кариесом мы столкнулись достаточно рано. У моего ребенка кариес появился первый где-то в районе 4-5 лет. Как выяснилось, это было связано с дефицитом жирорастворимых витаминов. Был дефицит витамина Д. Витамин Д участвует у нас в кальций-фосфорном обмене, поэтому для того, чтобы были хорошие зубки, нам надо обязательно контролировать уровень витамина Д.

На состояние зубов влияет состояние кишечника. Если у нас правильно и нормально не переваривается еда, то не усваиваются витамины и минералы, которые влияют на благоприятное состояние ротовой полости. Для деток это очень важно, поэтому контролируйте, чтобы малыши медленно и тщательно пережевывали пищу.

Дарья Смолич:

На то, какое будет состояние зубов, будет ли сформировываться кариес, влияет еще то, как развита челюсть. Это надо оценивать у ортодонтов, потому что узкая челюсть предполагает проблемы с лор-органами. Ребенок может ночью дышать ртом, не происходит смачивание слюной, зубки остаются сухими, нарушается их минеральный обмен, там может образовываться кариес. Ирина Альхимович:

Есть такой миф, с которым мы боремся уже на протяжении большого количества времени, что молочные зубы лечить не надо. Родителя видят выпадающий молочный зуб, это просто шляпка, ну а зачем шляпку лечить. А молочные зубы имеют такое же строение, как и постоянные, у них есть и корни, и нервы, и коронка. Они более пористые, поэтому портятся намного быстрее.

Выделяют начальный кариес, когда он на стадии пятна, на эмали без четких границ. Жалоб, как правило, ребенок не предъявляет. Поверхностный кариес, когда поражается первый слой зуба, эмаль, чаще всего бессимптомен. Средний кариес затрагивает первый слой эмали и половину второго слоя – дентин. Глубокий в молочных зубах встречается редко.