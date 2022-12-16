Цены на уровне 2021 года. Где купить недорогую живую ёлку в Минске?

В городе работают две точки от государственных учреждений: по улице Багратиона, 70 и на Логойском тракте, 52. В других местах продают частные организации. Цены на ели остаются на уровне 2021 года. В самих лесхозах они будут стоить дешевле: дерево до метра можно приобрести от 8 рублей, до двух метров – от 10. Кстати, обычно ели и сосны, предлагаемые населению, выращивают от 7 до 12 лет.