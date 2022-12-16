Цены на уровне 2021 года. Где купить недорогую живую ёлку в Минске?

Новости Беларуси. Елочные базары развернутся в столице 22 декабря. Уже 16 декабря новогодние деревья начал продавать Минский лесхоз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Елочные базары развернутся в столице 22 декабря. Уже 16 декабря новогодние деревья начал продавать Минский лесхоз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В городе работают две точки от государственных учреждений: по улице Багратиона, 70 и на Логойском тракте, 52. В других местах продают частные организации. Цены на ели остаются на уровне 2021 года. В самих лесхозах они будут стоить дешевле: дерево до метра можно приобрести от 8 рублей, до двух метров – от 10. Кстати, обычно ели и сосны, предлагаемые населению, выращивают от 7 до 12 лет.
Владимир Гриневич, ведущий инженер Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Будут организованы пригороды города Минска, лесхозы организуют площадки в торговом центре «Валерьяново», Сеница, Лошица, Колодищи, Фаниполь. Чтобы снять нагрузку на те лесничества и сам Минский лесхоз в обеспечении населения Минска новогодними деревьями.
Министерство лесного хозяйства проводит акцию «Сохрани символ праздника». Минчанам предлагают приобрести дерево в кадке, отпраздновать Новый год и весной высадить его на приусадебном участке или на специально отведенных площадках.
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