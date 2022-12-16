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В Минской области к уборке территорий подключают сторонние организации из-за сильных снегопадов

16 декабря 2022 14:44
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Новости Беларуси. Дорожные службы Минской области подключают сторонние организации к уборке территорий в связи с обильным снегопадом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самосвалы ежедневно возят песок из карьеров.

В Минской области к уборке территорий подключают сторонние организации из-за сильных снегопадов-1

В Дзержинском районе испытания погодными условиями пройдены благополучно. На уборке дорог задействовано более 20 единиц техники. Это автогрейдеры, пескоразбрасыватели и тракторы. На помощь приходят и аграрии – к расчистке дорог подключили сельскохозяйственную технику. На уборку дворовых территорий ежедневно выходит порядка 30 коммунальщиков. Берутся за лопаты и сами местные жители.

В Минской области к уборке территорий подключают сторонние организации из-за сильных снегопадов-4

Павел Лаврусик, главный инженер Дзержинского ЖКХ:
Надо отдать должное, жители сами молодцы. Собираются, потому что мы работаем и ночью, и днем, то есть в две смены. Не прекращаем, не останавливаем работу. С пониманием относятся, чистят свои дворовые территории.

В Минской области к уборке территорий подключают сторонние организации из-за сильных снегопадов-7

Всего в ведении жилищно-коммунального хозяйства – 620 километров улично-дорожной сети района. Самосвалы ежедневно возят песок из карьеров, чтобы в случае непогоды полностью обработать улицы не только городов, но и малых населенных пунктов.

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# ЖКХ # общество # Павел Лаврусик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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