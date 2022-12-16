В Минской области к уборке территорий подключают сторонние организации из-за сильных снегопадов

Новости Беларуси. Дорожные службы Минской области подключают сторонние организации к уборке территорий в связи с обильным снегопадом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самосвалы ежедневно возят песок из карьеров.

В Дзержинском районе испытания погодными условиями пройдены благополучно. На уборке дорог задействовано более 20 единиц техники. Это автогрейдеры, пескоразбрасыватели и тракторы. На помощь приходят и аграрии – к расчистке дорог подключили сельскохозяйственную технику. На уборку дворовых территорий ежедневно выходит порядка 30 коммунальщиков. Берутся за лопаты и сами местные жители.

Павел Лаврусик, главный инженер Дзержинского ЖКХ:

Надо отдать должное, жители сами молодцы. Собираются, потому что мы работаем и ночью, и днем, то есть в две смены. Не прекращаем, не останавливаем работу. С пониманием относятся, чистят свои дворовые территории.