В Минской области к уборке территорий подключают сторонние организации из-за сильных снегопадов

Новости Беларуси. Дорожные службы Минской области подключают сторонние организации к уборке территорий в связи с обильным снегопадом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самосвалы ежедневно возят песок из карьеров.
Новости Беларуси. Дорожные службы Минской области подключают сторонние организации к уборке территорий в связи с обильным снегопадом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самосвалы ежедневно возят песок из карьеров.
В Дзержинском районе испытания погодными условиями пройдены благополучно. На уборке дорог задействовано более 20 единиц техники. Это автогрейдеры, пескоразбрасыватели и тракторы. На помощь приходят и аграрии – к расчистке дорог подключили сельскохозяйственную технику. На уборку дворовых территорий ежедневно выходит порядка 30 коммунальщиков. Берутся за лопаты и сами местные жители.
Павел Лаврусик, главный инженер Дзержинского ЖКХ:
Надо отдать должное, жители сами молодцы. Собираются, потому что мы работаем и ночью, и днем, то есть в две смены. Не прекращаем, не останавливаем работу. С пониманием относятся, чистят свои дворовые территории.
Всего в ведении жилищно-коммунального хозяйства – 620 километров улично-дорожной сети района. Самосвалы ежедневно возят песок из карьеров, чтобы в случае непогоды полностью обработать улицы не только городов, но и малых населенных пунктов.
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