Можно читать со второго класса и до 90+. Детский писатель рассказала о своих книгах

Ирина Токарева, детский писатель, член Союза писателей Республики Беларусь:

Я хочу рассказать о своих книгах. Это книги из серии «Приключения». Пока в эту серию входит пять книг. Главный герой моих книг – Тим. Тим в Греции, Тим в Древнем Египте, в Средневековье. Есть еще в Мирском замке, в древней Японии. То есть это серия «Приключения», которая включает в себя научные, познавательные элементы. И ребенок, читая эту книгу, а читают они со второго по шестой класс, узнает очень много научных сведений. То есть это практически погружение в историю. Самые значительные моменты из развития цивилизации этого времени отражены в этой книге.

Этому сопутствуют реалистичные рисунки, которые делают мои замечательные художники. Эти рисунки тоже очень информативны. Корабль Колумба – значит, вот он, корабль Колумба. И так в каждой книге. Путешествуя в этой книге вместе с главным героем, а это на самом деле так, потому что повествование динамичное, быстрое, современное и в то же время простое, ребята погружаются в историю, узнают научные факты, но это незаметно, потому что в это время они проходят через опасности, приключения, смешные моменты. Юмора очень много в этих книжках. Эти книги можно читать в любом порядке. Необязательно начинать с какой-то первой. Все они самодостаточны.