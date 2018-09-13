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«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума

13 сентября 2018 10:56
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Новости Беларуси. Летняя школа журналистики прошла 13 сентября в Минске в рамках медиафорума, который в эти дни принимает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-1

Именитые журналисты, главные редакторы ведущих изданий нашей страны и зарубежья, политологи и социологи провели мастер-классы для студентов БГУ.

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«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-4

Подобные практические занятия в школе журналистики проходят уже в 13-ый раз. В 2018 году основной акцент – на образовании журналистов в эпоху цифровых технологий. Обсуждали и развитие региональных СМИ – всего в течение нескольких часов работали 12 секций.

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-7

Студенты:
Благодаря таким мастер-классам, я думаю, будущие журналисты будут учиться новому опыту. Также это общение. Это очень интересно.

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-10

Было интересно пообщаться с главными редакторами, узнать о сложностях журналистской профессии и, возможно, выведать у них секреты.

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-13

Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ:
Самае галоўнае, што пішуць самі студэнты, чаго ім не хапае – не хапае практыкаў ва аўдыторыях. Сёння іх пажаданні найперш здейсняцца: пройдзе шмат майстар-класаў і студэнты могуць выбраць, прыйсці да любімага вядомага журналіста і атрымаць адказы на тыя пытанні, якія іх хвалююць.

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-16

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Для меня данный форум – это площадка, где люди могут получить какие-то новые знания и новые компетенции. Может быть даже шире взглянуть на вопрос. Те главные редактора, которые еще пребывают ментально в таком далеком прошлом, им нужно перестраиваться. Даже психологически перестроиться на то, чтобы воспринять новые тренды как реальность, как данность, от которой не уйдешь никуда.

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-19

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума-21

Говорили и о том, как классическим СМИ конкурировать с интернет-площадками, роли журналистики в формировании общественного мнения и гибридных войнах.

# Медиафорум # общество # Ольга Самусевич # Павел Легкий # Фотофакт

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