«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума

Новости Беларуси. Летняя школа журналистики прошла 13 сентября в Минске в рамках медиафорума, который в эти дни принимает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именитые журналисты, главные редакторы ведущих изданий нашей страны и зарубежья, политологи и социологи провели мастер-классы для студентов БГУ. «YouTube никого не съест»: почему так популярны блогеры и как интернет влияет на СМИ?

Подобные практические занятия в школе журналистики проходят уже в 13-ый раз. В 2018 году основной акцент – на образовании журналистов в эпоху цифровых технологий. Обсуждали и развитие региональных СМИ – всего в течение нескольких часов работали 12 секций.

Студенты:

Благодаря таким мастер-классам, я думаю, будущие журналисты будут учиться новому опыту. Также это общение. Это очень интересно.

Было интересно пообщаться с главными редакторами, узнать о сложностях журналистской профессии и, возможно, выведать у них секреты.

Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ:

Самае галоўнае, што пішуць самі студэнты, чаго ім не хапае – не хапае практыкаў ва аўдыторыях. Сёння іх пажаданні найперш здейсняцца: пройдзе шмат майстар-класаў і студэнты могуць выбраць, прыйсці да любімага вядомага журналіста і атрымаць адказы на тыя пытанні, якія іх хвалююць.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Для меня данный форум – это площадка, где люди могут получить какие-то новые знания и новые компетенции. Может быть даже шире взглянуть на вопрос. Те главные редактора, которые еще пребывают ментально в таком далеком прошлом, им нужно перестраиваться. Даже психологически перестроиться на то, чтобы воспринять новые тренды как реальность, как данность, от которой не уйдешь никуда.