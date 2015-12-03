Жанна Романович: Около 69% объектов социальной инфраструктуры в Минске оборудованы элементами безбарьерной среды

Новости Беларуси. 3 декабря повышенное внимание к людям с ограниченными возможностями. Но каждый день в Минске их границы и возможности расширяются: в работе, в творчестве, за порогом дома.

Человек от природы творческий Николай вспоминает строчки из репертуара поэта Пастернака, а в это время руки стучат по клавишам и четко следуют инструкциям звукового девайса. При помощи такого интерфейса мужчина и преодолел зрительный барьер в работе с гаджетами. Ведь еще в 15 лет юноша полностью потерял зрение. Несмотря на многолетнюю инвалидность, Николай смог реализовать себя в профессии. Но главная его гордость – домашний уют и любящая супруга.

Николай Апанович:

Познакомился на одном из мероприятий «БелТИЗа», на «Что? Где? Когда?» услышал голос и понял, что пропал.

На своем жизненном пути Николай не чувствует никаких преград. В работе с мобильным телефоном на помощь приходит звуковой ассистент.

Наряду с современными технологиями увеличивается и количество объектов безбарьерной среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Около 69% объектов социальной инфраструктуры оборудованы элементами безберьерной среды. Четвертый год в Минске реализуются мероприятия по созданию безбарьерной среды по месту жительства инвалидов.

А самая прогрессивная терапия для тех, кто боится показать себя миру, – творчество. Именно для этого несколько лет назад в столице запустили креативную программу для людей с психическим отклонением – «аутсайдер-арт».

Татьяна Бируля, руководитель ИЗО-студии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для инвалидов № 4»:

Работы лишены культурных шаблонов, они немножечко странные, для кого-то, может, дикие, но это выплеск душевных эмоций. 10 декабря на базе четвертого психоневрологического дома-интерната у нас открывается такая серьезная хорошая ИЗО-студия.

В рамках городского мероприятия «Доброе сердце» 3 декабря наградили самых неравнодушных и активных представителей общественных организаций. Всего в столице более 100 тысяч людей с ограниченными возможностями. Для колясочников обустраивают пандусы, для инвалидов по зрению внедряют яркие детали уличного интерьера, а всем вместе дарят хорошее настроение.