Новости Беларуси. В Минске 3 декабря официально завершился третий трудовой семестр. За кропотливый труд победители республиканского конкурса получили награды. Переходящее знамя вручили строительному отряду «Эврика» – победителю конкурса в номинации «Лучший студенческий отряд». Участники Всебелорусской молодежной стройки из Полоцка работали на возведении учебно-тренировочного центра и военного городка Белорусской АЭС.

Сельскохозяйственные, строительные, педагогические. В 2015 году в составе студенческих отрядов каждый нашел себе занятие по душе. На славу потрудились более 70 тысяч юношей и девушек со всей страны.

В зале нет свободных мест. Ребята, которые весь год трудились на главных стройплощадках Беларуси, сегодня в Минске. Торжественная церемония состоялась в Театре юного зрителя. К слову, его реконструкцию проводили тоже с помощью молодежи.

Каждый из них с особой гордостью делится впечатлениями от проделанной работы. Отряд Инны в составе 20 человек тоже оказался в лидерах. Будущие педагоги из Гомеля все лето оттачивали мастерство воспитания детей в оздоровительных лагерях и получили «золото» за свою первую профессиональную пробу.

Инна Марусова, студент УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л. С. Выготского»:

Очень много эмоций, воспоминаний, хорошее времяпровождение. Даже оставались на несколько смен. Очень понравилось.

Наши ребята в 2015 году впервые отправились на трудовые будни в Российскую Федерацию, Италию, Польшу. Не исключено, что уже в 2016 году молодежи предоставят возможность подработать в Казахстане, Средней Азии, Китае.

Владислав, к примеру, начал с малого – реконструкции студенческого общежития. И получил свои первые деньги.

Владислав Криворотов, студент УО «Белорусский государственный технический университет»:

В общежитиях занимались ремонтом, красили полы, окна мыли. Все по мелочи. Узнал много нового для себя и полезного.

Пусть и по мелочи, но больших дел без малых не бывает. Беларусь первой поддержала развитие студенческих отрядов. Так, молодежь возводит и атомную электростанцию. На знаковом объекте в 2015 году было задействовано более полутысячи ребят.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это хорошая школа, это школа дружбы, великолепная школа общения. И сейчас то, что происходит в зале, мы слышим, свидетельствует о том, что это действительно лидеры, это молодежь, которая сегодня не просто созерцает на развитие своей страны со стороны, а принимает активное участие.

Государство поддерживает студенческую инициативу. В Год молодежи и 70-летия Великой Победы активисты для себя и своих сверстников помогали строить школы, спортивные комплексы и жилые дома, собирали урожай-2015.

Статус «Молодежная стройка» в 2015 году получил новый патриотический центр в рамках создания историко-культурного комплекса «Брест», Курган Славы в Гродно, стадион «Динамо», мемориал героям Днепровской битвы в Лоеве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.