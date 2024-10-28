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Александр Турчин посетил открытие Воложинской иешивы после реконструкции

28 октября 2024 14:11
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Духовная жизнь. В Воложине открыли реконструированное здание еврейского учебного заведения XIX века, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин посетил открытие Воложинской иешивы после реконструкции-2

Иешива 1803 года постройки. К открытию там обустроили три экспозиционные зоны. Уникальные экспонаты начали собирать еще в феврале. Здесь можно увидеть предметы из музея культуры и истории евреев. Это талмуды XIX века, картины, традиционная еврейская одежда – талиты – платки, которые надевали мужчины во время молитвы. Есть даже тачпанель и очки виртуальной реальности.

Александр Турчин посетил открытие Воложинской иешивы после реконструкции-4

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Очень здорово, что спустя столько много лет Воложинская иешива фактически из руин, в которых не было ни пола, ни потолка, а одни остатки стен, обрела свою жизнь. Пускай евреев в Воложине не осталось, это будет как образовательный центр, культурный, как центр межкультурного диалога. Потому что те люди, которые не знакомы никак с еврейской культурой, с иудейским наследием, могут сюда прийти и к этому прикоснуться.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Это наша история, история нашей страны. Она была разная. Тем не менее без прошлого, будущего не бывает. Поэтому, я думаю, что одна из важнейших задач государства – сохранять свою историю, что мы и делаем.

Александр Турчин посетил открытие Воложинской иешивы после реконструкции-6

Иешива в Воложине является объектом религиозного и познавательного туризма в Беларуси, входит в экскурсионные туры, а также является объектом паломничества евреев мира.

# Александр Турчин # Туризм # Олег Рогатников

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