Александр Турчин посетил открытие Воложинской иешивы после реконструкции

Иешива 1803 года постройки. К открытию там обустроили три экспозиционные зоны. Уникальные экспонаты начали собирать еще в феврале. Здесь можно увидеть предметы из музея культуры и истории евреев. Это талмуды XIX века, картины, традиционная еврейская одежда – талиты – платки, которые надевали мужчины во время молитвы. Есть даже тачпанель и очки виртуальной реальности.

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

Очень здорово, что спустя столько много лет Воложинская иешива фактически из руин, в которых не было ни пола, ни потолка, а одни остатки стен, обрела свою жизнь. Пускай евреев в Воложине не осталось, это будет как образовательный центр, культурный, как центр межкультурного диалога. Потому что те люди, которые не знакомы никак с еврейской культурой, с иудейским наследием, могут сюда прийти и к этому прикоснуться.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Это наша история, история нашей страны. Она была разная. Тем не менее без прошлого, будущего не бывает. Поэтому, я думаю, что одна из важнейших задач государства – сохранять свою историю, что мы и делаем.