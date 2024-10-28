В Минской области убрано 85 % площадей с кукурузой – как проходит зелёная жатва в Логойском районе?
В Беларуси намолотили более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах – Минская область. Сейчас продолжается уборка кукурузы. Осталось освоить 15 % площадей. Задача – заготовить качественный запас кормов. Каким будет результат, во многом зависит от работы каждого.
Как идет зеленая жатва и какой вклад в общий каравай внесли аграрии Логойского района – материал Анны Куртасовой.
Евгений Колосов не первый год в сельскохозяйственном комплексе «Логойский». Работает в полях. Все зависимо от сезона. Его задача – перевезти ценный груз без потерь.
Евгений Колосов, водитель СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:
У меня отец – водитель с огромным стажем. Поэтому, наверное, все это с детства и пошло. Заканчивал Смолевичский лицей, профессия – водитель и слесарь-ремонтник. После учебы сразу пошел на отработку в эту организацию. Так здесь и остался. Уже порядка 12-13 лет работаю здесь.
Как отмечает Евгений Колосов, во время полевых работ приходится ездить на разные расстояния. Поэтому всегда нужно тщательно готовить технику, не упуская из виду ни малейшей детали. Летом трудился на отвозке яровых. Сейчас убирают зерно кукурузы. Работают с механизатором в тандеме слаженно.
Евгений Колосов:
Возим кукурузу. Сейчас забираем ее с поля. И наша задача – в целости и сохранности довезти груз до места назначения. А дальше она идет на переработку, на сушку и в склады. Убираем все вовремя. За день примерно кукурузы может убрать свыше 200 тонн. Это наш вклад в развитие всей Беларуси.
Подробности в видео.