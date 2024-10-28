В Минской области убрано 85 % площадей с кукурузой – как проходит зелёная жатва в Логойском районе?

В Беларуси намолотили более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах – Минская область. Сейчас продолжается уборка кукурузы. Осталось освоить 15 % площадей. Задача – заготовить качественный запас кормов. Каким будет результат, во многом зависит от работы каждого.

Евгений Колосов не первый год в сельскохозяйственном комплексе «Логойский». Работает в полях. Все зависимо от сезона. Его задача – перевезти ценный груз без потерь.

Евгений Колосов, водитель СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

У меня отец – водитель с огромным стажем. Поэтому, наверное, все это с детства и пошло. Заканчивал Смолевичский лицей, профессия – водитель и слесарь-ремонтник. После учебы сразу пошел на отработку в эту организацию. Так здесь и остался. Уже порядка 12-13 лет работаю здесь.