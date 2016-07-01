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Волонтеры Красного Креста помогают спасаться от жары жителям Могилева

01 июля 2016 13:58
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Новости Беларуси. В Могилеве объявлена операция «Жара». Помощь горожанам в знойную погоду оказывают волонтеры Красного Креста. Они бесплатно раздают прохладную воду и, если нужно, оказывают медицинскую помощь утомленным солнцем могилевчанам.

Мобильные пункты Красного Креста работают возле остановок общественного транспорта, на рынках, вокзалах, около проходных предприятий. Только в ближайшие дни планируется раздать полторы тысячи литров воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Прудников, водитель автобуса:
Жара стоит в последние дни. И это мероприятие от души, чисто по-человечески.

Людмила Доронина, житель Могилева:
Огромное спасибо Красному Кресту за такие акции. Во-первых, жара, не у всех людей возможность есть с собой воды взять.

Валерия Подружая, волонтер Ленинской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Могилева:
В Беларуси достаточно жарко. Мы стараемся напоить, информировать о том, что в случае жаркой погоды и яркого солнца следует больше находиться в тени, больше употреблять жидкости и беречь себя.

# общество # Погода в Беларуси

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