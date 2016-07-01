Боевые самолеты в небе над Минском: генеральная репетиция парада в воздухе пройдет 1 июля

Новости Беларуси. Задействованная в торжествах 3-го июля авиация вновь пролетела в небе над столицей. 1 июля прошла генеральная репетиция парада в воздухе. Cъёмочной группе программы Новости «24 часа» на СТВ удалось побывать на взлётной полосе.

В воздушном эшелоне более 40-ка единиц техники. По традиции, в авангарде три вертолета Ми-2 с национальным флагом, штандартами армии и военно-воздушного флота. После – звенья боевой авиации, в том числе расчеты российской армии. Кстати, гости из России взлетают с аэродрома в Брянской области, и уже в воздухе занимают место в авиастрою.

Белорусские летчики 3-го июля продемонстрируют перед зрителями свое мастерство на учебно-боевых самолетах Як-130.