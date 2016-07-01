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Боевые самолеты в небе над Минском: генеральная репетиция парада в воздухе пройдет 1 июля

01 июля 2016 12:16
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Новости Беларуси. Задействованная в торжествах 3-го июля авиация вновь пролетела в небе над столицей. 1 июля прошла генеральная репетиция парада в воздухе. Cъёмочной группе программы Новости «24 часа» на СТВ удалось побывать на взлётной полосе. 

В воздушном эшелоне более 40-ка единиц техники. По традиции, в авангарде три вертолета Ми-2 с национальным флагом, штандартами армии и военно-воздушного флота. После – звенья боевой авиации, в том числе расчеты российской армии. Кстати, гости из России взлетают с аэродрома в Брянской области, и уже в воздухе занимают место в авиастрою.

Белорусские летчики 3-го июля продемонстрируют перед зрителями свое мастерство на учебно-боевых самолетах Як-130.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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