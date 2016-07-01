1 июля в Минске стартуют праздничные мероприятия ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Беларусь в ожидании большого праздника. Столица, которая, по традиции, 3 июля принимает на себя роль эпицентра торжеств, – в праздничном убранстве. В основе украшений – цвета национального флага и уже полюбившийся яблоневый. Тем временем, 1 июля в Минске будет официально дан старт торжествам по случаю Дня Независимости.

Во Дворце Республики состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Среди приглашенных – известные и заслуженные люди страны, зарубежные гости и ветераны. На сцену дворца выйдут лучшие музыкальные коллективы. В их выступлениях будет отражена история Беларуси от военных лет до современности. Красной нитью пройдет идея преемственности поколений и неразрывного единства народа.

Главные же торжества начнутся в воскресенье. Уже известно и время проведения парада в честь Дня Независимости в Минске. Обращаем внимание, что в связи с жаркой погодой он начнётся 3-го июля в 10-ть часов утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.