Как в фильме ужасов: болото, свалка и маргиналы - зелёная зона на Брикета превратилась в кошмар наяву

Природа стерпит все! Но обязательно отомстит. Герои этого сюжета с тоской вспоминают о зоне. О тех мгновениях, когда они по расписанию гуляли здесь и получали массу удовольствий.

В крепких каменных объятиях города так называемые «зеленые зоны» - настоящий рай для горожан. Как утверждают жильцы улицы Брикета, раньше так было и у них. Однако, сейчас их зеленая зона – это болото, горы мусора, и уютный уголок для любителей выпить.

Виктория Якимович:

Когда я покупала 10 лет назад здесь квартиру, все было по-другому. Дорожки, лавочки, все аккуратно было. Что происходит сейчас – это просто кошмар, из фильма ужасов. Мусор, трава по пояс, тухлая вода в водоеме, все развалено.

Как утверждает Виктория, водоем и прилегающая территория пришли в запустение, когда стали собственностью города. По словам жителей прилегающих домов, власти совершенно не следят за территорией.

Виктория Якимович:

Я через телевидение хочу обратиться к структурам, в чьем ведомстве находится эта зеленая зона, попросить, чтобы, наконец, обратили на нас внимание, привели в порядок здесь все, помогли, чтобы нас услышали, наконец.

Как мы выяснили, данная территория находится в ведомстве «Зеленстроя» Фрунзенского района. Так все же, каким образом обслуживается этот объект?

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г. Минска:

Если говорить о зеленой зоне по улице Брикета, то она находится в нашем ведомстве, и мы работаем над благоустройством данной территории.

Нам рассказали, что текущие работы, такие как уборка зеленой зоны проводится раз в неделю, а покос травы – ежемесячно. Кстати, для уже, казалось бы, отчаявшихся жителей грядут большие перемены.

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска:

Разработан проект, вот он у меня в руках. По благоустройству водоема и прилегающей территории. Дорожки из плитки, скамейки, детская площадка. Водоем будем наполнять водой. Сейчас занимаемся подготовкой.

Данный проект был разработан зимой этого года. Работы планируется завершить к началу осени. Таким образом, основная проблема, на которую делают акцент жители района – состояние водоема – вот-вот будет решена. Однако, самые маленькие минчане данного района обращают наше внимание на другую не менее значимую проблему.

Дети:

А я видел, как один чувак взял мусорку и выбросил в пруд, прямо в воду, но так делать нельзя, это плохо. Из-за этого грязь кругом, свалка. Их наказывать нужно за это.

Мне родители рассказывали, что купались здесь, рыбу ловили, гуляли. Сейчас это болото. И мы как люди на болоте. Так быть не должно. И зачем сорить там, где стоят мусорки? Уничтожать все хорошее.

В этом случае можно сказать только одно - чисто там, где убирают, а еще там, где не сорят. Реализация проекта по благоустройству водоема и зеленой территории дело важное и полезное. Однако, как долго эта зона будет декорирована элементами бытовых отходов – зависит только от самих минчан.

И в завершение сюжета следующая ремарка: “Мы не можем ждать милостей от природы после того, что мы с нею сделали”.