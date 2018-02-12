Волонтеры «Доброго сердца» смогут сопровождать людей с ограниченными возможностями на выборах: куда обратиться за помощью?

Шрифт Брайля и сурдоперевод волонтеры БРСМ из Борисова изучают с энтузиазмом. Добровольцы будут сопровождать людей с ограниченными возможностями в дни голосования на выборах в местные Советы депутатов.

Впервые идея помочь всем, кому непросто добраться до избирательных участков, возникла в 2015 году во время проведения президентских выборов. Сегодня специально при БРСМ есть школа волонтера, где можно обучиться всем тонкостям общения с особенными избирателями и побороть психологический барьер.

Виолетта Кравцова, первый секретарь Борисовской районной организации общественного объединения БРСМ:

Очень отрадно, когда смотришь на таких людей, они всегда позитивные, радуются жизни, но мы почему-то боимся преодолеть свой страх, даже боимся где-то поздороваться, мы боимся прикоснуться к ним. Много проведено семинаров по различным направлениям. Мы обучили тому, как правильно доставить человека на инвалидной коляске, мы разбирали эту коляску, мы ее складывали, как ее положить в салон автомобиля.

Александр – будущий социальный педагог, поэтому помощником по сопровождению инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению при территориальном центре социального обслуживания в Борисове он стал по велению сердца. Первые навыки по безопасному сопровождению парень получил в лагере активной реабилитации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. Благодарность подопечных вдохновляет на преодоление любых трудностей.

Илья Доливейко, социальный работник отделения сопровождаемого проживания ГУ «Территориальный центр социокультурного обслуживания населения Борисовского района»:

Если ты что-то забыл, они всегда тебя приостановят, объяснят, как надо правильно сопровождать. На прошлых выборах я работал и сопровождал инвалидов. На втором этаже находился избирательный участок, переносной урны у них не было, чтобы проголосовать на первом этаже, и пришлось мне с товарищем милиционером, который дежурил на участке, вдвоем поднимать инвалида-колясочника, чтобы он проголосовал.

В Борисове определили 14 избирательных участков для людей с ограниченными возможностями. На каждом из них будут работать по два волонтера, которые доставят желающих в нужное место и в нужный час. Тимур – один из активистов, творить добро для будущего медика – дело естественное. Парень состоит в организациях: «Красный крест», «Рука об руку» и привык помогать людям не только во время акций, но и в повседневной жизни.

Тимур Абибуллаев, волонтер БРСМ:

Новогодний праздник был посвящен для детей-инвалидов в государственном доме культуры в Борисове, я получил много эмоций от того, я смог помочь этим деткам. Мне было нелегко – дети были замкнуты, потому что, к сожалению, они не видят особо большого общества, они привыкли быть в своем мире. Мы всегда развиваемся и стараемся. Помощь словом – это много сказывается, у него нет стресса, которого он боится, что скользко, что может его волонтер пострадать, что может с ним, к сожалению, что-то произойти.

На этой неделе на избирательных участках будет дежурить более 4,5 тыс. волонтеров. Чтобы обратиться за помощью, маломобильным избирателям нужно позвонить на горячую линию при территориальных комитетах БРСМ или в региональные отделения волонтерского движения «Доброе сердце».