«Или будем ждать, когда пострадают люди?». Дерево упало на автомобиль – кто несёт ответственность

Минчанка Лилия Адамович в холодное зимнее утро вышла во двор, глянула на свой автомобиль и поняла, что в ближайшее время ей придется ощутить все прелести езды в общественном транспорте. В программе «Добро пожаловаться» о том, что делать, если на крышу железного «коня» упала часть берёзы.

Лилия Адамович:

На машине лежат остатки деревьев, и началось. Закрутилась работа по этому поводу. Обратилась в Советский РУВД с целью зафиксировать повреждение машины.

Как утверждает минчанка, щепки от неокультуренных деревьев во дворе разлетаются регулярно. Её авто уже шестое в списке поврежденных.



Лилия Адамович:

Хочется всё-таки добиться от «Зеленстроя», чтобы навели, наконец, порядок. Сколько может страдать уже техника? Её, правда, отремонтировать можно. Или будем ждать того случая, когда пострадают люди? Очень обидно, когда неоднократно обращаемся в «Зеленстрой», это уже не первый случай. И не первый раз повреждены машины. А не предпринимается никаких действий. Отчасти злость, хотелось бы, чтобы люди не просто сидели на своих рабочих местах, а относились более ответственно. Здесь все-таки и человеческие жизни могут быть под угрозой. Вот целый день валяются эти ветки, мешают проехать транспорту и ходить людям. Даже нет попытки убрать деревья, которые на дороге валяются. То есть абсолютное бездействие со стороны компетентных органов.

Лилия подчеркивает, жильцы неоднократно обращались в «Зеленстрой» с просьбой обследовать деревья во дворе. Однако данная организация отвечает лишь за зеленые насаждения в парках и на проспектах столицы. Что касается дворовых территории, то они закреплены за ЖЭС либо товариществами собственников.

Злосчастное дерево выросло на территории, подведомственной ЖКХ Советского района.



Светлана Воробей, начальник отдела благоустройства КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»:

Мы занимаемся обслуживаем жилищного фонда и осуществляем обследование и уход за зелеными насаждениями. Что касается сноса и обрезки деревьев, мы работаем по заявочному принципу. Поскольку мы не специализированная организация по уходу за зелеными насаждениями. Поступает заявка от жителей, и мы выходим с представителями «Зеленстроя» для обследования. По этому адресу у нас была заявка на сайте 115.бел «Мой город», и в сентябре-октябре, в осенний период подрядчиком производились работы по обрезке трех деревьев.

Кстати, не многие знают, что в этом случае можно получить компенсацию за нанесенный ущерб. Алгоритм действий прост: вызвать на место происшествия сотрудников РУВД, ЖЭС и «Зеленстроя», зафиксировать произошедшее. Так поступила и Лилия. Далее следует обратиться в Институт экспериментальной ботаники Академии наук. Специалисты проведут осмотр дерева и вынесут свой вердикт. В случае если дерево окажется нездоровым, у водителя разбитого автомобиля будут основания для возмещения ущерба. Если такого заключения нет, коммунальщики могут сослаться и на разгул стихии. Светлана Воробей:

Здесь форс-мажор. Дерево визуально выглядит здоровым, при сильном ветре обламывается ветка. Очень сложно увидеть то, что при порывистом ветре может упасть. Однако, просмотрев сводку Гидрометеоцентра, Лилия убедилась: нельзя пенять на прихоти природы и утверждать, что в ту ночь Минск накрыла непогода. Так кому теперь предъявлять счет из автомастерской?



Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае потребителю необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию, в функции которого входит содержание зеленого насаждения в надлежащих условиях. Необходимо заявить сумму причиненного ущерба.