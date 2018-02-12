«Ребёнок принял ванну. Пошла сильная сыпь по ножкам, попе, личику»: когда Сёмково избавят от ржавой воды?

Новое жильё, новая жизнь… и новые проблемы. С какой реальностью столкнулись жители агрогородка Сёмково, что в 15 километрах от Минска, в программе «Добро пожаловаться» .

Прожив полгода в новостройке, сегодня многие уже задумываются о переезде. Казалось бы, экологически чистый район, тишина и свежий воздух, а у детей обостряются хронические заболевания. Взрослые принимают антигистаминные препараты. Виной всему – мутная вода из-под крана . Наталья Гарткевич, жительница аг. Сёмково: Ребенок принял ванну. Пошла сильная сыпь по ножкам, попе, личику. После чего принимали антигистаминные препараты в течение 10 дней. Обострилось наше общее заболевание – невралгия лицевого нерва, и нас госпитализировали в больницу. Аллергия не только у ребенка, но и у меня – в виде сыпи по телу. В таких условиях ни душ принять, ни умыться, ни зубы почистить невозможно.

Кто не рискует, тот не пьёт воду из-под крана. Сегодня так считают буквально всё жители улицы Центральной аг. Сёмково.

На некачественную же воду в Сёмково Минского района жалуются многие жители деревни.

Кстати, во всех белорусских городах из кранов идет артезианская вода. Кроме Минска. Жители столицы получают воду и из подземных скважин, и из поверхностного источника – Вилейско-Минской водной системы. К 2030 году планируется перевести весь город на подземные водоисточники.

Ирина Сорока, жительница аг. Сёмково: Вода у нас – коричневая, грязная. Сдавали на анализ – сказали, очень много железа. Павел Гарткевич , житель аг. Сёмково: Опять же, ни стиральную машину не включить, ни посуду не помыть. Периодически сталкиваемся с этими проблемами. Рассчитывали на то, что новый дом – всё должно быть хорошо. Красивый, хороший. Не должно было быть проблем. Но оказалось, новый дом хуже старого. Не знаю, надолго ли здесь задержимся.

О том, что в новостройках Минского района вода для питья не пригодна, не отрицают и в Водоканале Минского района.

Плюс плохие зубы, кишечные расстройства, заболевания желчного пузыря. И это неполный список последствий использования водички из Сёмково.

Первыми от избытка железа страдают почки и печень. Как результат – мочекаменная болезнь.

Но главное, употребляя так называемую воду с «железом», похвастаться «железным» здоровьем, увы, нельзя.

«Железная» вода портит керамику, кафельная плитка из-за нее покрывается известковым налетом и ржавчиной, сантехника — коричневыми потеками, бытовая техника выходит из строя, не дожив до окончания гарантийного срока.

Дмитрий Дрозд, директор КДПУП «Водоканал Минского района»: Содержание железа примерно в 2-3 раза выше установленной нормы. Мы отбираем пробы постоянно как из скважин, так и из сети. Различия в этих показателях нет. Сегодня единственный способ устранить железо – постоянные промывки. И то это дает краткосрочный результат.

Сегодня коммунальщики вынуждены безостановочно прогонять воду по трубам. Станция обезжелезивания решила бы проблему агрогородка. Но когда местные жители увидят чистую питьевую?

Дмитрий Дрозд:

Начала реализовываться программа, которую мы сами разработали. За счет собственных средств. Это программа по установке станций обезжелезивания. Первую такую станцию мы поставили в деревне недалеко от Сёмково. Программа позволила войти в норму по этой деревне.

В этом году этот опыт – в планах в Сёмково. Ориентировочно на июнь-июль. Не раньше.

А пока жильцам предлагают оплачивать некачественную воду, непригодную для питья с 10% скидкой.

Павел Гарткевич:

10% - скидка на воду, которую нельзя употреблять. Это смешно! То же самое, как «Купите машину, которая не ездит, только заберите. Скидку сделаем».

Кстати, по утверждению руководства Водоканала Минского района, они готовы подвозить людям питьевую воду в цистернах. Безвозмездно.

Но для этого кто-то из жильцов должен составить обращение в адрес коммунальщиков. Пока же люди покупают бутилированную воду.