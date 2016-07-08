Волонтерский проект «Дети столицы» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Нескучное лето. В Минске стартовал новый сезон волонтерского проекта «Дети столицы». В 12-ти школах города к нему присоединятся почти 2 сотни школьников разного возраста. В программе каникулярных занятий — интеллектуальные игры, творческие конкурсы, социальные тренинги и спортивные соревнования, сообщили в программе «Столичные подробности».

Мероприятия подготовили студенты-педагоги — именно они возьмут на попечение участников проекта. «Дети столицы» будут работать до конца июля. Проект в Минске существует уже более 10 лет, за это время он принял свыше 4 тысяч учащихся и больше 6 сотен волонтеров.