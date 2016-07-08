Прямой эфир

Волонтерский проект «Дети столицы» стартовал в Минске

08 июля 2016 15:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нескучное лето. В Минске стартовал новый сезон волонтерского проекта «Дети столицы». В 12-ти школах города к нему присоединятся почти 2 сотни школьников разного возраста. В программе каникулярных занятий — интеллектуальные игры, творческие конкурсы, социальные тренинги и спортивные соревнования, сообщили в программе «Столичные подробности».

Мероприятия подготовили студенты-педагоги — именно они возьмут на попечение участников проекта. «Дети столицы» будут работать до конца июля. Проект в Минске существует уже более 10 лет, за это время он принял свыше 4 тысяч учащихся и больше 6 сотен волонтеров.

# общество # Волонтеры в Минске # общество # Волонтеры в Минске # Фотофакт # Дарья Зеленка # Веста Василевская

Другие новости рубрики

Все новости
Дресс-код комбайнера и срочный ремонт техники: «полевые инструкции» разрабатывают в Минской области
08 июля 2016 15:18

Дресс-код комбайнера и срочный ремонт техники: «полевые инструкции» разрабатывают в Минской области

В Гомельском районе проходит ХIV Международный слёт юных спасателей-пожарных
08 июля 2016 11:50

В Гомельском районе проходит ХIV Международный слёт юных спасателей-пожарных

Приемная кампания стартовала 8 июля в вузах Беларуси: документы ждут от почти 64 тысяч человек
08 июля 2016 11:00

Приемная кампания стартовала 8 июля в вузах Беларуси: документы ждут от почти 64 тысяч человек