Приемная кампания стартовала 8 июля в вузах Беларуси: документы ждут от почти 64 тысяч человек

Новости Беларуси. Приемная кампания стартует 8 июля в белорусских вузах. В 2016 году в высшие учебные заведения собираются набрать почти 64 тысячи новых студентов. На бюджетные места смогут претендовать 28 тысяч абитуриентов.

В этом году сокращен набор на юридические, экономические и строительные специальности. В то же время собираются набрать больше будущих медиков и педагогов. Появились и новые специальности. Большинство из них касаются мировой художественной культуры, также начнут готовить специалистов по производству изделий на основе трехмерных технологий, судебных криминалистов и тренеров по шахматам.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Наиболее популярные специальности – это и IT-отрасль, и, как ни удивительно, юриспруденция, экономика. Всё равно туда много идёт детей. В этом году у нас много университетов открыли обучение специальности на английском языке. Это тоже вызывает повышеный интерес у абитуриентов. В этом году всплеск интереса к специальностям, связанным с робототехникой.

В государственных высших учебных заведениях принимать

документы на бюджетные места на дневную, вечернюю и заочную формы обучения будут с сегодняшнего дня и до 14 июля.

Зачисление на бюджет завершится 24 июля.

Прием документов на платное обучение во всех вузах для абитуриентов не сдающих внутренние испытания начинается также сегодня и продлится до 1 августа. Зачислять платников будут со 2 по 4 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Курчина, абитуриент:

Волнуемся очень. Я поступаю на «Начальные классы». Но очень страшно – первый день. Впечатления: так много людей! Готовилась очень усердно.

Максим Авчинников, абитуриент:

После 9 класса решил, что я пойду в БГПУ. Решил не медлить: не в последний, а именно в первый день, когда выдастся возможность, сразу прийти и подать документы.