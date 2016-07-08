В Гомельском районе проходит ХIV Международный слёт юных спасателей-пожарных

Новости Беларуси. Команды из 12 стран принимают участие в Международном слёте юных спасателей под Гомелем. Приехали детские команды из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, России, Сербии и Украины.

Программа масштабного лагеря насыщенная и разнообразная. Для ребят организовали обучающие тренинги и мастер-классы, а также творческие конкурсы.

Основная цель слета – поиск новых форм работы с молодежью по обучению навыкам спасения в различных чрезвычайных ситуациях. Проходить слёт юных спасателей будет до 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.