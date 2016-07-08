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Дресс-код комбайнера и срочный ремонт техники: «полевые инструкции» разрабатывают в Минской области

08 июля 2016 15:18
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Новости Беларуси. «Жатва без эксцессов». На Минщине накануне ответственной кампании проходят семинары со специалистами сельхозорганизаций. МЧС, «Энергонадзор», инспекция по охране труда.

Во время встреч с аграриями и руководителями хозяйств специалисты затрагивают вопросы безопасности во время жатвы и проверяют знание основных правил.

Какой должен быть дресс-код у комбайнера, что и как конкретно делать в случае поломки техники, как пользоваться средствами пожаротушения - десятки абсолютно разных ситуаций разбирают детально и не только в теории. О «полевой инструкции» рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Сельское хозяйство

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