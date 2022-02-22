Как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя лёгкими деньгами? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. За 2021 год в Беларуси было задержано более 120 несовершеннолетних за нарушение антинаркотического законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили эксперты в студии программы «Постскриптум».

Игра в «закладки». Как казалось бы невинная интернет-шалость ломает жизни подросткам и ведет их к реальным тюремным срокам?