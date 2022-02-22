Как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя лёгкими деньгами? Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. За 2021 год в Беларуси было задержано более 120 несовершеннолетних за нарушение антинаркотического законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили эксперты в студии программы «Постскриптум».
Игра в «закладки». Как казалось бы невинная интернет-шалость ломает жизни подросткам и ведет их к реальным тюремным срокам?
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Меньшее лицо, которое было задержано за распространение наркотиков, – это подросток, которому было 13 лет. За сбыт наказание предусмотрено в Республике Беларусь от 3 до 25 лет лишения свободы.
Юлия Бешанова, СТВ:
Без разницы – совершеннолетний или несовершеннолетний?
Олег Сильвестрович:
Как правило, несовершеннолетним, конечно, государство идет навстречу.
Почему наши дети все чаще уходят в наркобизнес и как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя огромными и легкими деньгами?
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Достаточно часто детям приходят сообщения, в том числе и на мессенджеры, на Telegram-каналы о том, что «хочешь легкий заработок – перейди по ссылке». Они начинают переходить. В этой ситуации должны родители как можно больше и чаще говорить о том, что «если вдруг тебе приходит какое-то, скажем, непонятное сообщение, приди просто и покажи: папа, мама, мне пришло какое-то странное сообщение». Это уже первый звоночек, когда нужно об этом задуматься.
Кто виноват и что делать, чтобы уберечь ребенка от шага, который будет стоить ему жизни? О детях и наркотиках говорим в студии программы «Постскриптум» в 22:00 на СТВ.