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Как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя лёгкими деньгами? Анонс программы «Постскриптум»

22 февраля 2022 14:15
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Новости Беларуси. За 2021 год в Беларуси было задержано более 120 несовершеннолетних за нарушение антинаркотического законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили эксперты в студии программы «Постскриптум».

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Как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя лёгкими деньгами? Анонс программы «Постскриптум»-1

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Меньшее лицо, которое было задержано за распространение наркотиков, – это подросток, которому было 13 лет. За сбыт наказание предусмотрено в Республике Беларусь от 3 до 25 лет лишения свободы.

Как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя лёгкими деньгами? Анонс программы «Постскриптум»-4

Юлия Бешанова, СТВ:
Без разницы – совершеннолетний или несовершеннолетний?

Олег Сильвестрович:
Как правило, несовершеннолетним, конечно, государство идет навстречу.

Почему наши дети все чаще уходят в наркобизнес и как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя огромными и легкими деньгами?

Как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя лёгкими деньгами? Анонс программы «Постскриптум»-7

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Достаточно часто детям приходят сообщения, в том числе и на мессенджеры, на Telegram-каналы о том, что «хочешь легкий заработок – перейди по ссылке». Они начинают переходить. В этой ситуации должны родители как можно больше и чаще говорить о том, что «если вдруг тебе приходит какое-то, скажем, непонятное сообщение, приди просто и покажи: папа, мама, мне пришло какое-то странное сообщение». Это уже первый звоночек, когда нужно об этом задуматься.

Как подростков вербуют в наркокурьеры, соблазняя лёгкими деньгами? Анонс программы «Постскриптум»-10

Кто виноват и что делать, чтобы уберечь ребенка от шага, который будет стоить ему жизни? О детях и наркотиках говорим в студии программы «Постскриптум» в 22:00 на СТВ.

# Наркотики # общество # Юлия Бешанова # Олег Сильвестрович # Наталья Сахарчук # Фотофакт

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