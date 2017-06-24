«Волнительное событие, потому что это своеобразный итог моей учебы»: как прошел Республиканский бал выпускников

Начнем с хорошего. Накануне вечером Республиканский бал выпускников порадовал своей атмосферой и красивыми лицами. Самых талантливых и успешных поздравил Президент Лукашенко. А наш обозреватель Юлия Бешанова в торжественной и неофициальной атмосфере узнавала о мечтах и амбициях нового поколения.

Увлеченный цифрами молодой человек у доски, пожалуй, самый титулованный молодой математик Беларуси. Заниматься алгеброй как наукой Вячеслав Мурашко начал в восьмом классе. В одиннадцатом – уже стал обладателем премии американского математического сообщества. Сейчас ученый трудится сразу над несколькими задачами: гранты на них выданы Министерством образования и Белорусским фондом фундаментальных исследований.

В планах четырехкратного стипендиата спецфонда Президента Беларуси – стать одним из самых молодых профессоров страны: докторскую диссертацию планирует защитить до 30 лет. Специалисты уже называют его продолжателем всемирно известной гомельской математической школы, созданной академиком Шеметковым.

Вячеслав Мурашко, выпускник Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Кто-то из великих сказал: «Я видел дальше всех, потому что стоял на плечах гигантов». Пример – написанная нами работа послужила идеей для написания работы в Англии.

Казалось бы, уже дипломированные специалисты, а волнуются, будто бы первый раз в первый класс. Но случай особый. В руках вчерашних студентов – пригласительные во Дворец Независимости на главный выпускной бал страны.

Александр Сакута, выпускник Барановичского государственного университета:

Очень волнительное событие, потому что это своеобразный итог моей учебы, научной деятельности, творческой деятельности. И своего рода переход из студенческой во взрослую жизнь. Для меня большая честь находиться здесь. Это значит, что все, что делал на протяжении четырех лет, я делал правильно.

Алеся Амбражей, выпускник Барановичского государственного университета:

Позвонил проректор, говорит: «Алеся, я хочу тебя обрадовать. Тебя пригласили на Республиканский бал выпускников». Я не поверила. Сначала не верилось. Быстр собиралась. И сегодня здесь. Я буду работать преподавателем английского и информатики по распределению в Клецком районе, чего жду с нетерпением.

Дипломированные врачи, учителя, инженеры, лингвисты. Самые светлые молодые головы. Успеть все и дальше больше. Эти слова про них. За плечами многих – не только годы успешной учебы. В багаже – научные разработки, исследования и открытия. Их имена мы наверняка еще не раз услышим.

Илья Шпак, выпускник Белорусского государственного технологического университета:

Я разрабатывал уникальные харвестеры, буду внедрять для условий Малоритского лесхоза.

Уже завтра свежие идеи и инновации новоиспеченные молодые специалисты «понесут» на свои первые рабочие места.

Им есть чем гордиться сегодня, но важнее другое. Молодые, талантливые, амбициозные – они точно видят, в каком направлении идти завтра. В Беларуси – ставка на молодежь. Социальные гарантии, поддержка, первые рабочие места. Кстати, в этом году их получили 25 тысяч 649 человек. Такая точность – потому что важен каждый. В общем, молодой специалист – сегодня звучит гордо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Именно с вами, образованными и энергичными, мы связываем надежды на динамичное развитие всех сфер жизни белорусского общества. Уже завтра вы придете на предприятия промышленности, сельского хозяйства, в школы, медицинские центры, в конструкторские бюро и научные лаборатории, проявите свои таланты в искусстве, культуре. Возможно, кто-то откроет свое дело, станет успешным предпринимателем. Созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. Не сомневайтесь – так и будет. Но помните: в основном все будет зависеть только от вас.

Молодежь – один из главных приоритетов государственной политики, поэтому не бойтесь сложных задач, ставьте перед собой самые амбициозные цели и воплощайте их в жизнь. Постановка цели – это уже половина успеха. Правильной цели. И помните: вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного приложения сил и стараний. Всегда поможем и поддержим.

За особые старания и успехи – особая благодарность. Лично от главы государства. В списках награжденных и Мария Марчук. За образом принцессы – завидное упорство и трудолюбие. Регалии – в подтверждение. Делегат пятого Всебелорусского народного собрания, лучший студент страны 2015 года, уже завтра она сама станет у доски родного ВУЗа.

Мария Марчук, выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Амбициозные планы. Мне очень хотелось бы окончить магистратуру в своем университете и преподавать в нем. Я надеюсь, что стану достойным преподавателем. Я думаю, в работе со студентами буду прививать им социальную активность, чтобы они относились неравнодушно ко всему, что происходит рядом с ними.

Лауреаты спецфондов Президента, победители районных, республиканских и международных олимпиад. Напутствие главы государства внимательно слушал теперь уже не курсант – лейтенант Дорошко. Золотая медаль в руках и такие долгожданные первые золотые звезды на погонах. Самый важный момент в жизни офицера – буквально за два часа до выпускного бала.

Вместо костюмов и дипломов – форма и лейтенантские погоны. В остальном все, как на гражданке: предвкушение новой – уже взрослой – жизни. Валерий среди тех, кто, вдохновившись историей своей семьи, себя решил посвятить защите Отечества. Лейтенантские погоны получает из рук отца.

Белоснежная рубашка отглажена особенно тщательно. По одежке, как известно, встречают. Потому мелочам здесь не место. К этому моменту Валерий Дорошко шел целых девять лет. А потому с обратной стороны, под знаком родного ВУЗа – дорогие сердцу суворовский погоны. О курсантской жизни молодой офицер рассказывает охотно, а вот сфера научных интересов – почти военная тайна.

Валерий Дорошко, выпускник Военной академии Республики Беларусь:

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Все выпускники к этому стремятся, все хотят добиться больших высот.

Для каждой страны талантливая молодежь, что называется, золотой запас нации. Беларусь может гордиться тем, что интеллектуальная элита не иссякает. Всех выпускников Александр Лукашенко пригласил на неформальную часть праздника.

Любой финал – это обязательно старт чего-то нового. Выпускники уверены, если взрослая жизнь начинается с приема во Дворце Независимости, фальстарта быть никак не должно.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь