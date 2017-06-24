«Ключей и комплектующих на всех хватит»: какие предприятия Беларуси ждут туристов

Представляете: 600 влиятельных персон из десятков стран мира приедут в Беларусь. Наверняка, они захотят вкусно поесть, разместиться в хороших отелях (с этим, слава Богу, уже все в порядке), для них готовится насыщенная культурная программа… Одним словом, деловой туризм. И это прибыльная статья для страны! Ежедневные расходы делового туриста (бизнесмена или политика) в три раза превышают затраты обычного путешествующего. Американцы посчитали: каждый миллиард долларов в деловом туристическом обороте приводит к созданию 100 тысяч новых рабочих мест.

Беларусь серьезно занялась туристической сферой в последние годы. В январе принято решение о безвизовом въезде в страну через аэропорт Минска граждан из 80 государств мира на срок до 5 суток. За первые месяцы этим бонусом воспользовались 16 тысяч туристов из 62 государств.

Кроме церквей, озер, драников и охоты на зубра может привлечь промышленный туризм. Популярное в мире направление – посмотреть, как это сделано. На днях мне самому повезло побывать на сырзаводе в Могилевской области и узнать простые, но интересные секреты, как формируется и вызревает сырная шайба. Что уж говорить про возможность поучаствовать в сборке трактора или гиганта БЕлаЗА? Евгений Пустовой продолжит тему.

Беларусь туризм ставит на конвейер. В прямом смысле. Мы развиваем промышленный туризм. Природные красоты, аутентика народного календаря, архитектура и ее легенды. Вместе с чистотой земли и названием у Синеокой есть еще и мощный производственный анклав. Со средней по европейским размерам страны разъезжаются каждый третий карьерный самосвал и каждый десятый трактор в мире.

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

У нас осталось масса предприятий. Плюс то, что мы сделали в свое время ставку на модернизацию производства, – это дало задел для развития промышленного туризма.

Зарабатывать на экскурсиях в цеха – не белорусское ноу-хау. Немалые деньги за возможность увидеть рождение легендарной техники берут в немецкой Баварии или американском Детройте. Но мы же сами с… БелАЗами.

Елена Кирдей, директор туристического агентства:

BMW – это обычная машина. А вот БелАЗ даже мне самой интересно посмотреть, как такого объема колеса могут производиться и такие ковши.

Американец Алекс Симпсон связан с производством самых мощных моторов в мире. Он знал, что механические сердца Made in USA стоят в грузовиках, «Зробленых у Беларусі». Но когда он увидел наших исполинов: сначала зубра в Беловежской пуще, а затем 450-тонный самосвал в Жодино, сердце, как коленвал в двигателе, застучало и у невозмутимого «мэна».

Алекс Симпсон, турист (США):

БелАЗ! Да, у нас в США тоже производят большие машины. Но они другие. Только для строительства подходят. А у ваших БелАЗов задачи другие. Я обязательно расскажу об этих грузовиках своим приятелям.

Экскурсоводы БелАЗа уже рассказали о белорусском производстве тысячам туристов из трех десятков стран мира. К новому тренду отдыха – наблюдать, как другие работают – первым повернулся самый огромный отечественный бренд. Здесь создали специальный туристический маршрут. Площадь-то производства немаленькая. 200 га только на автобусе и можно объехать.

И пошло-поехало. Сейчас в стране заводские проходные для промышленных туристов открыты на 120 предприятиях: от мира тяжелого машиностроения до хрупкого производства хрусталя.

Журналисты не только рассказывают о промышленном туризме, но и выбирают репортерский ход «проверено на себе». Наши коллеги с СТВ посетили крупнейшего производителя «молочки» могилевского региона. Даже для шеф-повара телевизионной кухни, распробовавшего национальные блюда многих стран мира, белорусские деликатесы оказались самыми вкусными.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы приехали рассказать о туристических возможностях Беларуси, как хороша наша страна и увидели, какое хорошее современное производство. Все стерильно. Почти космическое производство. Натуральные продукты. Теперь понятно, почему нашу белорусскую молочную продукцию любят во многих странах мира.

Ольга Бурлакова, телеведущая:

Я приеду домой, куплю замечательный сыр, зная теперь, как он производится. И мне кажется, он будет более вкусен, чем раньше.

Как говорится, аппетит приходит во время…. экскурсий на предприятия.

Промышленный туризм не только увеличивает имидж наших производств, но и способствует доверию потребителей и инвесторов. В Департаменте по туризму привели пример: китайские бизнесмены приехали на Оршанский льнозавод в качестве туристов, а стали инвесторами.

Виталий Грицевич:

Мы экспортоориентированное государство. И сделать нашу промышленность – фишкой не только экономики, а именно туризма – одна из наших задач.

Национальные бренды сейчас в тренде. Например, трудяга «Беларус» тянет за собой промышленный имидж всей сраны по всему миру. Для Мохаммеда Кейта Беларусь – это прежде всего – «Беларус».

Мохаммед Кейта, слесарь механосборочных работ ОАО «МТЗ»:

Сейчас мое место работы – собирать колеса, кабину – и машинка готова.

«Беларусов» собирают жители разных стран и континентов. А теперь привлекут еще и туристов. Спрос настолько вырос, что работники не справляются, – шутят на МТЗ. И добавляют – это все ради развития бренда.

Александр Казакевич, и. о. первого заместителя генерального директора ОАО «МТЗ»:

Стратегия – диверсификация присутствия на многих рынках. Элемент этой стратегии – обновление бренда, образа предприятия.

Полторы тысячи туристов МТЗ посетили с февраля месяца. А теперь можно и за конвейером постоять. Работяги от такой помощи не откажутся.

Рабочие ОАО «МТЗ»:

Под нашим надзором, конечно. Почему бы и нет?

Ключей и комплектующих на всех хватит. Обеспечим! Пускай приходят.

У туристов будет выбор – доступно пять операций. Причём даже отметку о качестве работы поставят. Ведь белорусский производитель отвечает за свою работу.

Как только появилась информация о доступе туристов к сборке «Беларусов», первая заявка пришла из Швейцарии. Судьба многих мировых промышленных гигантов оказалась печальной. А в Беларуси советские бренды расцвели узорами национальной вышиванки, и звучат из уст иностранцев.