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Волна колокольного звона от Камчатки до Европы: 28 июля отмечают День Крещения Руси

28 июля 2016 06:35
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Новости Беларуси. Колокольный звон объединит православные храмы Беларуси, России, Украины и других стран.

Акция приурочена ко Дню Крещения Руси, который отмечают 28 июля.  Ее суть – в единении православных христиан разных стран.

В ней примут участие несколько тысяч храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Колокола зазвонят в полдень по местному времени.

Это будет своеобразная волна, которая начнется на Камчатке, докатится до Киева, Москвы и уйдет дальше в сторону Европы.

Фестиваль колокольного звона начали проводить несколько лет назад в Киеве. Со временем инициативу поддержали жители соседних городов, а затем и соседних стран.

# общество # Православные в Беларуси

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