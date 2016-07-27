В свободную продажу поступила форма национальной олимпийской сборной Беларуси

Новости Беларуси. Почувствовать себя олимпийцем. Экипировка белорусской сборной появилась в свободной продаже в магазинах страны. Это было одно из поручений Президента нашей страны во время презентации формы. Эти костюмы подходят не только для тренировок. Станет ли эта одежда узнаваемым брендом в спортивном сообществе и у кого из белорусов она уже есть в гардеробе – узнавала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Медальный пьедестал в Рио белорусский тайквондист не намерен отдавать никому, а вот разделить олимпийский стиль атлет вовсе не против.

Арман Маршалл Силла, член олимпийской сборной:

Очень хорошо, что любой человек может купить форму в магазинах. Потому что форма, естественно, красивая, и любому человеку она понравится. Пускай приобщаются к олимпийским видам спорта!

Чуть позже наш герой добавит: отыскать в интернациональной гущи болельщиков своих – один из самых мощных стимулов.

Арман Маршалл Силла, член олимпийской сборной:

Мобилизуешься, понимаешь, что за тебя болеют, поддерживают. Это придает еще больше сил. Плюс белорусский дух.

Что ж, а теперь пора за тренировки! Все-таки форма спортивная превыше всего. А вот мы пока вполне можем примерить ту самую – олимпийскую.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Почувствовать себя немного олимпийцем теперь может любой белорус. Экипировка сборной – в свободной продаже. Конечно, подняться на Олимп без упорных тренировок не получится даже в таком виде, но, согласитесь, так болеть за наших вдвойне приятней.

Над костюмами колдовали молодые белорусские дизайнеры Иван Айплатов и Юлия Латушкина. В концепции коллекций – наша символика. От национального орнамента до стилизованного василька. Сионеокий след даже в тканях: они отечественные и исключительно натуральные.

Светлана Кахро, начальник управления организации торговли главного управления отраслевого развития и коммуникации концерна «Беллегпром»:

У нас продукция замечательная, очень хорошего качества. Я считаю, это хорошо вообще, что каждый человек может приобщиться к этой теме.

Кстати, приобрести форму атлетов можно будет и через Интернет. К примеру, парадный костюм изготовят по индивидуальному заказу. Также планируется организовать шоу-румы.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

Мы настроены на то, чтобы в период массового «боления» в ней ходили, её носили. А потом точно так же приобщались к здоровому образу жизни, спорту.

Тем временем, у парадных костюмов синего цвета замечаем заинтересованные взгляды… Еще бы! Элемент коллекции сборной – на самом видном месте!

Покупатели:

Мягкий, удобный. Можно надеть не только на какие-то официальные встречи, но и на свидание!

Я из Санкт-Петербурга. Приехал к вам в гости. Тоже есть магазины, в которых продается форма.

Помогает, дух закаляет. Я думаю, что это своего рода моральная поддержка.

Кстати, возможность приобрести комплект точь-в-точь, как у атлетов, у обычных белорусов появилась впервые. И хотя до главных стартов планеты еще более недели, к олимпийскому Рио мы стали на шаг ближе.