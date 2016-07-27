Ураган обошёлся Беларуси в 130 миллиардов рублей

Новости Беларуси. В Беларуси полсотни домов остаются частично или вовсе без кровли после июльских ураганов. В основном все они нежилые. 27 июля, на итоговом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, в целом была дана положительная оценка ходу работ по ликвидации последствий непогоды.

По предварительной информации, она нанесла ущерб в размере 130 миллиардов неденоминированных рублей. Идут страховые выплаты.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проведена огромная работа. Надо сказать, что мы справились в кратчайший период по восстановлению народнохозяйственного комплекса. Всё под контролем. Остаётся большой фронт работы по ликвидации бурелома в лесных массивах. Ведётся работа, и она будет продолжена до конца года.

Напомню, грозовые фронты прошли по Республике две недели назад. От непогоды, которая коснулась прежде всего Витебского и Минского регионов, пострадали 36 человек. Ветер валил деревья. Удара стихии не выдерживали целые деревни. Обесточенными оказались сотни населенных пунктов. Последствия ликвидировали спасатели, органы власти и сами люди. Был задействован госрезерв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сегодня мы расцениваем все эти ситуации как экзамен: делаем выводы и принимаем меры. Сегодня поставлена задача: во всех облисполкомах, в Минэнерго имеет соответствующие электрогенераторы, которые могли бы обеспечить бесперебойную подачу электричества до восстановления сетей. Потому что в одночасье всё не заменишь. Полностью взяты на учёт все вот эти агрегаты, чтобы в случае таких ситуаций всё работало бесперебойно.