Волковыск примет областные «Дожинки» в 2025-м! Молодой председатель райисполкома о планах города

В Совете Республики действует Совет по взаимодействию органов местного самоуправления. Как осуществляется совместная работа и какие задачи стоят перед Волковысским районом в Год благоустройства страны? Эти и другие актуальные темы обсудим с гостем нашей программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, председателем Волковысского районного исполнительного комитета Дмитрием Ивановичем Захарчуком.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

21 февраля Президент Беларуси подписал указ об усилении роли председателя исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов. На ваш взгляд, что дает этот документ, особенно вы как член Совета Республики принимали активное участие в создании этого документа, и что можете выделить как ключевое?

Дмитрий Захарчук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Несомненно, указ дал широкие полномочия председателям гор-, райисполкомов, ну и, несомненно, дал ответственность. Это развитие общества и развитие власти. Было принято решение о делегировании ряда полномочий местным исполнительным и распорядительным органам в лице председателей гор-, райисполкомов. А именно, первая, самая главная вещь, как подчеркивают председатели исполкомов, это свобода распоряжения свободными остатками на усмотрение председателя исполкома. Потому что это является одним из показателей драйвера развития тех же самых наших регионов. Когда приходит указание сверху, куда направить свободные остатки, образовавшиеся по итогам года, зачастую провоцирует то, что как есть, так есть. Поэтому это немаловажный фактор.

Вторым из моментов является назначение через решение районного исполнительного комитета строительных организаций, которые имеют долю государства 25+ в своем уставе или фонде. Что это дает? Это дает право председателю исполкома самостоятельно поддерживать свои строительные организации на территории района, что немаловажно, потому что там трудятся в первую очередь местные люди. Еще это кадровая политика. Несомненно, назначения на филиалы областных форм собственности, республиканских форм собственности и крупных предприятий частного бизнеса не проходят без участия председателя районного исполнительного комитета. Это позволяет исключить возможность нерадивых руководителей, которые дискредитировали себя под тем или иным обстоятельством, поставить опять на руководящие должности, за которыми предприятия выставляют первую очередь коллективы, а это и простые люди.

Немаловажным является эта свобода председателя районных исполнительных комитетов в земельных правоотношениях. Это тоже делегирование от областных исполнительных комитетов района. Еще одна из новинок – это предписание, которое имеет право выписать председатель исполкома за неисполнение своих поручений и распоряжений. Если не исполнить – до 20 базовых величин. Это мера воздействия достаточно серьезная. Человек в праве обжаловать, если он имеет на это законное право и основания. Именно в Год благоустройства нововведения в указ, там, где председатель исполкома имеет право озадачить не только государственные учреждения, но и частные, юридические либо физические лица для того, чтобы довести идеальный порядок.

Виолетта Шаблинская:

В Совете Республики действует Совет по взаимодействию органов местного самоуправления. Как осуществляется его деятельность? Может быть, даже как сенатор выделяете что-то для себя особенное?