Волковыск примет областные «Дожинки» в 2025-м! Молодой председатель райисполкома о планах города
В Совете Республики действует Совет по взаимодействию органов местного самоуправления. Как осуществляется совместная работа и какие задачи стоят перед Волковысским районом в Год благоустройства страны? Эти и другие актуальные темы обсудим с гостем нашей программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, председателем Волковысского районного исполнительного комитета Дмитрием Ивановичем Захарчуком.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
21 февраля Президент Беларуси подписал указ об усилении роли председателя исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов. На ваш взгляд, что дает этот документ, особенно вы как член Совета Республики принимали активное участие в создании этого документа, и что можете выделить как ключевое?
Дмитрий Захарчук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Несомненно, указ дал широкие полномочия председателям гор-, райисполкомов, ну и, несомненно, дал ответственность. Это развитие общества и развитие власти. Было принято решение о делегировании ряда полномочий местным исполнительным и распорядительным органам в лице председателей гор-, райисполкомов. А именно, первая, самая главная вещь, как подчеркивают председатели исполкомов, это свобода распоряжения свободными остатками на усмотрение председателя исполкома. Потому что это является одним из показателей драйвера развития тех же самых наших регионов. Когда приходит указание сверху, куда направить свободные остатки, образовавшиеся по итогам года, зачастую провоцирует то, что как есть, так есть. Поэтому это немаловажный фактор.
Вторым из моментов является назначение через решение районного исполнительного комитета строительных организаций, которые имеют долю государства 25+ в своем уставе или фонде. Что это дает? Это дает право председателю исполкома самостоятельно поддерживать свои строительные организации на территории района, что немаловажно, потому что там трудятся в первую очередь местные люди. Еще это кадровая политика. Несомненно, назначения на филиалы областных форм собственности, республиканских форм собственности и крупных предприятий частного бизнеса не проходят без участия председателя районного исполнительного комитета. Это позволяет исключить возможность нерадивых руководителей, которые дискредитировали себя под тем или иным обстоятельством, поставить опять на руководящие должности, за которыми предприятия выставляют первую очередь коллективы, а это и простые люди.
Немаловажным является эта свобода председателя районных исполнительных комитетов в земельных правоотношениях. Это тоже делегирование от областных исполнительных комитетов района. Еще одна из новинок – это предписание, которое имеет право выписать председатель исполкома за неисполнение своих поручений и распоряжений. Если не исполнить – до 20 базовых величин. Это мера воздействия достаточно серьезная. Человек в праве обжаловать, если он имеет на это законное право и основания. Именно в Год благоустройства нововведения в указ, там, где председатель исполкома имеет право озадачить не только государственные учреждения, но и частные, юридические либо физические лица для того, чтобы довести идеальный порядок.
Виолетта Шаблинская:
В Совете Республики действует Совет по взаимодействию органов местного самоуправления. Как осуществляется его деятельность? Может быть, даже как сенатор выделяете что-то для себя особенное?
Дмитрий Захарчук:
СВОМС изначально – это совещательный коллегиальный орган, там, где решения имеют рекомендательный характер. Но понимая то, что в состав данного Совета входят такие же сенаторы, как я, люди-практики, люди понимающие и знающие. А самое главное то, что работа СВОМС строится на местах, где возникают те или иные сложные ситуации и доводится в том числе и стратегические задачи по нашей стране. Я для себя все эти вещи беру к исполнению без обсуждения.
Виолетта Шаблинская:
Дмитрий Иванович, сегодня главная задача – это закрепить молодые кадры на местах в регионах. Как в Волковыске поддерживают молодых специалистов и что вы можете отметить?
Дмитрий Захарчук:
Из основных стимулов предоставление арендного жилья. Имеется договоренность на уровне областного исполнительного комитета, где арендное жилье будет приобретаться за счет бюджета, за счет бюджета будет производиться и ремонт, а с молодежи останется только привезти свою мебель. Тема отработана, дом находится в процессе строительства. В ближайшее время, я думаю, в течение трех-четырех месяцев мы его сдадим.
Второе – это развитие социальной сферы, которая приобрела немножко иной масштаб. Мы большое внимание уделяем игровым комплексам. На территории города Волковыска планируется создание трех точек притяжения. Первая находится уже в завершающей стадии реализации. Это антивандальные тренажеры, детский игровой комплекс, многофункциональная спортивная площадка, где можно будет заняться баскетболом, волейболом, большим теннисом. Ну, и скейт-парк миниатюрный. Поэтому первый заканчиваем. Ну и на подходе, я думаю, ко Дню Независимости и Дню народного единства три комплекса, три точки притяжения появятся в городе Волковыске.
Виолетта Шаблинская:
Для развития регионов очень важна инициатива главы государства «Один район – один проект». Поделитесь, пожалуйста, какие в Волковыске реализуются проекты?
Дмитрий Захарчук:
Несомненно, в Волковысском районе тоже реализуется данное направление. Это предприятие наше «Беллакт» реализует проект – цех по переработке молока по стандартам GMP. Что это даст? В первую очередь, это экспорт во все страны мира. Это общепризнанный мировой стандарт. Создание порядка 70 рабочих мест. Ну, и самое главное, в дополнение, это плюс 30 % к существующей переработке молока в нашем регионе. Это один проект. Второй у нас реализуется проект по переработке строительных отходов. Также порядка 28 новых рабочих мест, самое главное – с зарплатой не ниже средней районной.
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