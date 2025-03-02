В Минске прошла Республиканская школа молодого китаеведа

Такие ежегодные встречи – возможность не только популяризировать сведения о Китае, но и логический шаг в углублении и расширении белорусско-китайских отношений. «Школа молодого китаеведа» – пример удачного образовательного взаимодействия между двумя странами. Китай – наш второй внешнеэкономический партнер после России. И государства ждет активная совместная работа как в промышленной, технической сферах, так и в здравоохранении, образовании и культуре.

Карина Линевич, магистрант Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Китайская культура очень-очень отличается от нашей, с одной стороны. А с другой стороны, у нас очень много общего. И когда я впервые увидела китайские сериалы, я была поражена красотой актеров, декораций, костюмов. Это было настолько эстетически. Это просто было эстетически как наслаждение. И с тех пор я полюбила китайскую культуру. Моя работа касается принципов отбора страноведческого материала. Мы изучаем пекинскую оперу. И для того, чтобы преподавать пекинскую оперу студентам неязыковых вузов, надо отобрать материал так, чтобы они могли его, с одной стороны, и усвоить, с другой стороны, получить знания о культуре самой страны.

Отношения, которые сложились между Беларусью и Китаем, являются образцом высокого уровня межгосударственного взаимодействия с большим потенциалом. Но чтобы его реализовать, важно хорошо знать и понимать друг друга, чему и поспособствует проведение школы.