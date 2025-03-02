Карпенко: парламентские и местные выборы в Таджикистане проходят в атмосфере праздника

Парламентские и местные выборы в Таджикистане проходят в атмосфере праздника. Своими впечатлениями от электоральной кампании в республике поделился председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование проходит в спокойной и доброжелательной обстановке, а люди, которые приходят на участки, свободно и открыто общаются с наблюдателями. Белорусская делегация, которая в эти дни ведет международное наблюдение за выборами, посетила уже 13 участков и окружных избирательных комиссий в Душанбе и Рудаках. В составе наблюдательной миссии – представители ЦИК, представители исполнительных органов власти и парламентарии.

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси:

Мы видели, с каким желанием и с каким прекрасным настроением люди шли на выборы. Это действительно праздник. Перед тем как изучить непосредственно работу на избирательных участках, нам было оказано всевозможное содействие относительно подготовки к основному мониторингу выборов. У нас прошли официальные встречи с руководителем и представителями основных партий Таджикистана. Мы ознакомились с избирательной системой, которая существует в Республике Таджикистан.