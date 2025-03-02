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Вернуть все долги и извиниться перед близкими – православные верующие отмечают Прощёное воскресенье

02 марта 2025 11:52
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В последний день Масленицы, накануне Великого поста, который продлится с 3 марта по 19 апреля, православные верующие отмечают Прощеное воскресенье, расскажет в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вернуть все долги и извиниться перед близкими – православные верующие отмечают Прощёное воскресенье-2

Службы прошли во всех храмах страны. В столичном кафедральном соборе с раннего утра многолюдно. Верующие по церковной традиции в этот день совершают поясной поклон, просят благословение. А в 18:00 на вечернем богослужении пройдет особый чин прощения. Священники первыми просят прощения у всех прихожан. И это придает смелости каждому из нас сказать «прости» своим близким.

Вернуть все долги и извиниться перед близкими – православные верующие отмечают Прощёное воскресенье-4

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Как говорил сам Господь Иисус Христос, что если мы не простим друг другу согрешений наших, то и Господь нам не простит согрешений наших. Поэтому каждый верующий перед тем, как вступить в Великий пост, а Великий пост – это время покаяния, время просьбы прощения у Бога за свои грехи, он старается и спросить прощения у своих близких. Вот почему в церкви исторически сложился особый чин прощения, который совершается накануне Великого поста.

Вернуть все долги и извиниться перед близкими – православные верующие отмечают Прощёное воскресенье-6

В Прощеное воскресенье важно очистить душу от дурных помыслов, вернуть все долги и извиниться перед близкими. Проводить день нужно с добрыми мыслями. Это необходимо для того, чтобы с чистым сердцем вступить Великий пост. Он продлится до Пасхи, которую в 2025 году православные отметят 20 апреля.

# Религия # Масленица

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