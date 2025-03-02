Вернуть все долги и извиниться перед близкими – православные верующие отмечают Прощёное воскресенье

В последний день Масленицы, накануне Великого поста, который продлится с 3 марта по 19 апреля, православные верующие отмечают Прощеное воскресенье, расскажет в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Службы прошли во всех храмах страны. В столичном кафедральном соборе с раннего утра многолюдно. Верующие по церковной традиции в этот день совершают поясной поклон, просят благословение. А в 18:00 на вечернем богослужении пройдет особый чин прощения. Священники первыми просят прощения у всех прихожан. И это придает смелости каждому из нас сказать «прости» своим близким.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Как говорил сам Господь Иисус Христос, что если мы не простим друг другу согрешений наших, то и Господь нам не простит согрешений наших. Поэтому каждый верующий перед тем, как вступить в Великий пост, а Великий пост – это время покаяния, время просьбы прощения у Бога за свои грехи, он старается и спросить прощения у своих близких. Вот почему в церкви исторически сложился особый чин прощения, который совершается накануне Великого поста.