«Мы сражались с сильнейшими армиями мира». Что помогло белорусским военным занять на АрМИ-2022 призовое место?

Спортивный интерес и четкая стратегия – вот секрет успеха. Следовать этим законам стоит каждому, но далеко не каждый сумеет проявить себя в подобном виде спорта. Совсем недавно завершили Армейские международные игры. Как это было? В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришли рассказать начальник главного управления боевой подготовки. Генерал-майор Андрей Некрашевич, тренер команды участников конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2022, преподаватель цикла вождения 3-й школы подготовки 72-го гвардейского объединенного учебного центра, гвардии старший прапорщик Сергей Михно и командир экипажа танка Т-72Б3, командир танкового взвода танковой роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, гвардии старший лейтенант Артем Рысь. Юрий Царев, ведущий:

Армейские игры завершились. Прошла уже неделя. Эмоции улеглись?

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки, генерал-майор:

Эмоции, на самом деле, остались там, на играх. Хотя, конечно, в ходе их проведения эмоции действительно зашкаливали, особенно в отдельные моменты. Я бы хотел их отметить. В первую очередь это в ходе полуфинала и финала конкурса «Танковый биатлон», где мне в качестве судьи довелось оценивать заезды, в которых, в том числе, принимала участие и наша команда. Ребята с поставленными задачами справились. Конечно, хотелось бы отметить не только нашу команду по «Танковому биатлону», но и в целом результаты участия наших команд в конкурсах Армейских международных игр. Наши команды приняли участие в 27 конкурсах и при этом завоевали, вы только вдумайтесь, 25 медалей. Юрий Царев:

То есть только две медали ушло куда-то на сторону? Андрей Некрашевич:

Скажем так. Из этих 25 медалей 4 медали – высшей пробы. Здесь я бы в первую очередь хотел остановиться на наших командах специалистов-связистов «Уверенный прием», где и мужская, и женская команды завоевали золото. Это соревнование специалистов спецназа «Полярная звезда», где мы тоже не оставили никому шансов и завоевали золото. И впервые в этом году проводился конкурс «Стальная магистраль», это соревнование среди железнодорожников, где мы также завоевали первое место. Думаю, и вы, и каждый зритель сами сделают выводы, насколько подготовлены наши военнослужащие.

Юрий Царев:

Как-то специально готовились к этим играм или наши военнослужащие постоянно находятся в такой боевой готовности? Андрей Некрашевич:

К любым соревнованиям все готовятся, в том числе и военнослужащие. У нас создана система отбора. Отбор начинается в подразделениях, воинских частях, по соединениям. И когда соревнования проходят в рамках Вооруженных сил, там уже формируется основа нашей сборной. По такому принципу отбор у нас и происходит. В большинстве соревнований мы участвовали на территории других государств, мы сражались с сильнейшими армиями мира. Вы только вдумайтесь! Китай, Россия, Вьетнам, Иран, Индия. У них миллионные армии, и мы, наши Вооруженные силы небольшой страны, достойно представляют конкуренцию. Вооруженные силы нашей страны завоевали общее третье место среди 34 стран-участников. Юрий Царев:

Сергей, скажите, вы находились в глубине событий. Ваши личные ожидания оправдали себя или, может, где-то превзошли?

Сергей Михно, тренер команды участников конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2022 – преподаватель цикла вождения третьей школы подготовки 72-го гвардейского объединенного учебного центра, гвардии старший прапорщик:

Это больше было нашей целью. С данной целью мы справились и показали всем, что есть такая страна, Республика Беларусь, и ее Вооруженные силы. Немножко не дотянув, правда, до золотой медали, потому что мы выступали у наших коллег из Российской Федерации. Как говорится, свои стены и душу греют. Немножко не дотянули, но все равно выступили достойно. Юрий Царев:

«Танковый биатлон» для какой-то части наших зрителей не совсем понятен. Это такой же биатлон, только люди бегут не на лыжах, а едут на танках и точно так же есть позиции для стрельбы? Сергей Михно:

Да. Это те же самые промахи, штрафные круги. Добавлено немного технической подготовки, выучки экипажа. Если неправильное преодоление препятствия, то это дополнительное выполнение каких-то нормативов. Это все добавлено. Ольга Войтенкова, ведущая:

Артем, вопрос к вам. В вашем непростом деле на первом месте и большее внимание выделено технике. Мы забываем, к сожалению, что там находятся люди. Насколько человеческий фактор имеет место быть?

Артем Рысь, командир экипажа танка Т-72 Б3 – командир танкового взвода танковой роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, гвардии старший лейтенант:

Да, вы правы, все эти аспекты необходимо учитывать, волю и стремление к победе ничто не должно омрачить. Не секрет, что результат зависит не только от профессионального мастерства, но и от морально-психологического состояния военнослужащего. Эмоции, переживания участники таких состязаний, где каждый представляет Вооруженные силы своей страны, должны оставить позади и выйти на старт в полной как боевой готовности, так и морально-психологического состояния.

Юрий Царев:

Андрей Константинович, скажите, соревнования спортивные, техника военная, тем не менее занимается этим не спорткомитет, а главной управление боевой подготовки. Как подобные соревнования сказываются на тонусе нашей боевой подготовки, наших Вооруженных сил. Андрей Некрашевич:

Армейские международные игры – это не виды спорта. Это прежде всего демонстрация профессионализма, навыков и умений военнослужащих той или иной страны. Ведь в духе состязательности мы можем сравнить и уровень подготовки тех или иных специалистов той или иной армии той или иной страны. Я считаю, это большое дело. В этом году мы продемонстрировали этот высокий уровень. Польза, наверное, не только в самих играх, а в процессе и системе подготовки к этим играм. Этой подготовкой охвачено максимальное количество специалистов. Я как начальник главного управления боевой подготовки заинтересован в том, что повышается и общий уровень обученности наших частей и подразделений. На мой взгляд, это наиболее важный аспект. А что касается самих состязаний, я бы сказал так: дух состязательности повышает мотивацию к победе и придает определенную зрелищность тем же зрителям, которые смотрят выступление наших команд по телевизору. Юрий Царев:

Вы сейчас можете обратиться к нашим телезрителям, не только к танкистам, но и ко всем военнослужащим, а бывших военнослужащих не бывает, и сказать им пару слов.