Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок

Навести порядок у каждого памятника и воинского захоронения – наш святой долг. Это отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время проведения субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Навести порядок у каждого памятника и воинского захоронения – наш святой долг. Это отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время проведения субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трудовой десант Миноблисполкома во главе с председателем, наводил порядок в деревне Кайково. Благоустроили территорию у Монумента в память о партизанской бригаде имени Калинина. Участок расчистили, после высадили молодые ели.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В каждом доме мы всегда сами убираем, наводим чистоту. Беларусь – это наш общий дом, поэтому нам надо в нашей стране наводить порядок. В этом году символичная дата – 80 лет освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. На территории Минской области порядка двух тысяч памятников. Поэтому мы постарались, чтобы в этот день, день республиканского субботника, максимально по всей области мы навели порядок возле этих мест.
В Минской области к всенародной акции присоединились более 320 тысяч человек. Вклад жителей центрального региона в общий бюджет субботника составит свыше полутора миллионов рублей.