Прямой эфир

Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок

20 апреля 2024 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навести порядок у каждого памятника и воинского захоронения – наш святой долг. Это отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время проведения субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок-1

Трудовой десант Миноблисполкома во главе с председателем, наводил порядок в деревне Кайково. Благоустроили территорию у Монумента в память о партизанской бригаде имени Калинина. Участок расчистили, после высадили молодые ели.

Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В каждом доме мы всегда сами убираем, наводим чистоту. Беларусь – это наш общий дом, поэтому нам надо в нашей стране наводить порядок. В этом году символичная дата – 80 лет освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. На территории Минской области порядка двух тысяч памятников. Поэтому мы постарались, чтобы в этот день, день республиканского субботника, максимально по всей области мы навели порядок возле этих мест.

Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок-7

В Минской области к всенародной акции присоединились более 320 тысяч человек. Вклад жителей центрального региона в общий бюджет субботника составит свыше полутора миллионов рублей.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Турчин

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»
20 апреля 2024 14:14

Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»

«Столько людей включилось в эту поисковую историю» – Александр Осенко о судьбе сестёр-партизанок в Елизово
20 апреля 2024 14:05

«Столько людей включилось в эту поисковую историю» – Александр Осенко о судьбе сестёр-партизанок в Елизово

Лукашенко пообщался с фермером на субботнике: можем тебе колхоз дать – я советую, пока не разобрали!
20 апреля 2024 13:52

Лукашенко пообщался с фермером на субботнике: можем тебе колхоз дать – я советую, пока не разобрали!

Сергеенко на субботнике: это традиция, которую нужно сохранять, развивать и приобщать к ней молодёжь
20 апреля 2024 12:52

Сергеенко на субботнике: это традиция, которую нужно сохранять, развивать и приобщать к ней молодёжь

Кочанова: чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости
20 апреля 2024 12:23

Кочанова: чистота – это бренд нашей страны и повод для настоящей гордости

Министр обороны: идея всенародной защиты Отечества стала частью нашего национального кода
20 апреля 2024 11:42

Министр обороны: идея всенародной защиты Отечества стала частью нашего национального кода

Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го
20 апреля 2024 11:24

Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го

Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике
20 апреля 2024 11:13

Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике

Пётр Пархомчик: собранные на субботнике средства уже превысили прошлогодние значения
20 апреля 2024 11:12

Пётр Пархомчик: собранные на субботнике средства уже превысили прошлогодние значения

Лукашенко: у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, чтобы дури было меньше в голове!
20 апреля 2024 10:46

Лукашенко: у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, чтобы дури было меньше в голове!

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»
20 апреля 2024 08:49

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»

Благотворительный молодёжный бал при поддержке БСЖ провели в Минске
20 апреля 2024 08:17

Благотворительный молодёжный бал при поддержке БСЖ провели в Минске