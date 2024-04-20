Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок

Навести порядок у каждого памятника и воинского захоронения – наш святой долг. Это отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время проведения субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В каждом доме мы всегда сами убираем, наводим чистоту. Беларусь – это наш общий дом, поэтому нам надо в нашей стране наводить порядок. В этом году символичная дата – 80 лет освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. На территории Минской области порядка двух тысяч памятников. Поэтому мы постарались, чтобы в этот день, день республиканского субботника, максимально по всей области мы навели порядок возле этих мест.