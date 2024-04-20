«Столько людей включилось в эту поисковую историю» – Александр Осенко о судьбе сестёр-партизанок в Елизово

Уже по традиции субботник в поселке Елизово Осиповичского района проводит команда СТВ. Два года назад наша телекомпания взяла шефство над неизвестной могилой сестер-партизанок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О незавидной судьбе памятника в редакцию написала телезрительница.

В 2023 году обелиск обновили, монумент приобрел ухоженный вид и стал заметнее, но главная задача – вернуть героям имена. На протяжении двух лет с момента выхода в эфир первого материала неравнодушные белорусы пытаются подкрепить историю о елизовских партизанках реальными фактами. И, кажется, в этой истории длинною в 80 лет совсем скоро можно будет поставить точку.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Есть версия, на самом деле есть две девочки, две сестры, которые числились в партизанском отряде имени Ворошилова. И дальше пока ничего не могу рассказать, потому что идет проверка. Столько людей включилось в эту поисковую историю и заинтересованы в том, чтобы выяснить, что и как произошло. Это восхищает. У нас есть патриотизм. У нас есть любовь к нашей Родине через вот такие поступки, через поиск правды о той великой войне.