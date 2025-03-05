Киноактёра Александра Милокостого обнаружили мёртвым в московской квартире

Тело актера Александра Милокостого, известного по роли в картине «Адъютант его превосходительства», было обнаружено в квартире на Севастопольском проспекте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на «Московский комсомолец».

Обращение о пропаже актера в правоохранительные органы поступило накануне. Предварительно сообщается, что тело Милокостого в квартире находилось десять дней. Следов насильственной смерти не выявлено.

Александр Милокостый известен также по ролям в фильмах «Трое», «Всадник без головы», «Повесть о человеческом сердце» и других.