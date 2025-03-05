Весенние полевые работы в Беларуси могут начаться уже на этой неделе

Организации АПК готовятся к старту весенних полевых работ. Синоптики прогнозируют плюсовые температуры. Поэтому новый сезон для аграриев может начаться уже на этой неделе, считают специалисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году посевные площади займут около двух миллионов гектаров. Большая часть – озимые, их посеяли осенью 2024 года. Около полутора миллионов гектаров отвели под зерновые культуры, еще 400 тысяч – под рапс.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы должны в полном объеме обеспечить не только продовольственные нужды агрария в растениеводческой продукции, но и создать хорошую кормовую базу для животноводства, произвести достаточно сырья для переработки, но и, как уже говорилось неоднократно, иметь некий экспортный потенциал. Это в первую очередь не сырья, а конечные продукции – это овощи, картофель, фрукты, те же яблоки. Задача амбициозная.

Весной аграриям предстоит посеять не менее 600 тысяч гектаров ранних яровых культур, около 330 тысяч гектаров кукурузы на зерно и порядка 900 тысяч – на кормовые цели. Некоторые сельхозорганизации Брестчины к работам уже приступили.