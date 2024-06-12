Прямой эфир

Вольфович объяснил необходимость антитеррористических учений

12 июня 2024 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обеспечить безопасность, проверить готовность к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы – это цели антитеррористических учений, которые проходят в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович объяснил необходимость антитеррористических учений-1

Их сценарий подсказала нынешняя складывающаяся обстановка внутри и вокруг нашей страны. Это и задержание террористов со взрывчатыми устройствами, которые планировали диверсии, а также теракт в Москве, в ходе которого погибли 150 человек. В ходе учений оцениваются современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности. Исходя из этого, строятся планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности. В антитеррористических учениях участвует весь силовой блок, а также представители госорганов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы должны быть готовы к нейтрализации угроз и обеспечению безопасности на территории своей страны. Этим вызвана необходимость проведения таких учений с силами и средствами государственной системы реагирования на акты терроризма. Заслушав соответствующие решения, соответствующие выводы должностных лиц, я вижу, что алгоритм действительно у нас отработан. Все понимают, что и как делать, какие силы и средства для этого применять. Сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства.

По итогам учений будет проведен анализ и сделаны соответствующие выводы. Представители силового блока страны должны быть готовы к реагированию на любые современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить нашу безопасность.

# Военные учения # общество # Александр Вольфович

Другие новости рубрики

Все новости
Для отдыха созданы все условия. Рассказываем о водоёме в Минске, где можно весело провести выходной
12 июня 2024 12:17

Для отдыха созданы все условия. Рассказываем о водоёме в Минске, где можно весело провести выходной

Котлеты из чечевицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара
12 июня 2024 12:14

Котлеты из чечевицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Каким будет «Славянский базар в Витебске» в 2024-м? Узнали у Глеба Лапицкого о новшествах
12 июня 2024 12:08

Каким будет «Славянский базар в Витебске» в 2024-м? Узнали у Глеба Лапицкого о новшествах